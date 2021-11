Pomoc mladým rodinám i seniorům. Pořadatelé potravinové sbírky chtějí vybrat 300 tun potravin

V podzimním kole potravinové sbírky, která připadá na sobotu, by se podle České federace potravinových bank mohlo podařit vybrat aspoň 300 tun potravin. Na jaře to bylo 405 tun, nyní se zapojil rekordní počet obchodů, výsledek by mohl být i lepší, uvedla ředitelka České federace potravinových bank Veronika Láchová.

