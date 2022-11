Potravinovou sbírku potřebuje čím dál více lidí, chybí hlavně trvanlivé potraviny, tvrdí ředitelka Doušová

V českých obchodech v sobotu začíná podzimní kolo potravinové sbírky. Ty pořádají potravinové banky každý rok na jaře a na podzim pro lidi v nouzi, seniory nebo rodiče samoživitele. Loni lidé při podzimní sbírce darovali 580 tun zboží, letos na jaře to bylo asi 430 tun. Hostem Ranního interview Radiožurnálu byla ředitelka potravinové banky pro Prahu a Středočeský kraj Věra Doušová. Praha 14:13 12. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Potravinová sbírka v teplické Olympii byla určena pro místní Klokánek | Foto: Jana Vitásková | Zdroj: Český rozhlas

Kde všude se můžou lidé do podzimní potravinové sbírky zapojit nebo jak zjistí kde?

Je to ve větších obchodech v celé republice a na každém obchodu, který se do sbírky zapojil, je vždycky logo sbírky a samozřejmě i pokyny, co všechno je možné darovat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Řada lidí je na tom špatně. Nejohroženější jsou ale senioři a matky samoživitelky, upozorňuje ředitelka potravinové banky pro Prahu a Středočeský kraj Věra Doušová

Potravinové banky přijímají kromě trvanlivého jídla i drogistické zboží nebo taky hračky. Co teď nejvíc potřebujete? Co ve skladech chybí?

Hračky to zrovna nejsou. Samozřejmě je neodmítáme, když je dostaneme, ale to, co chybí, to jsou především trvanlivé potraviny a dětská hygiena. Je to proto, že dvě skupiny jsou teď na tom nejhůř, tedy osamělí senioři a matky samoživitelky.

Právě třeba dětská hygiena, pleny, vlhké ubrousky, dětská základní kosmetika, to je pro maminky velmi drahé a mnohdy nedosažitelné.

Přibylo v posledních letech těch, kteří pomoc potravinových bank potřebují? A pokud ano, byli jste připraveni?

Ano, ale naštěstí to nebyl takový skok, jako když začal COVID. Zvyšování je pozvolné, měsíc po měsíci asi 10 až 15 %, takže jsme schopni na to reagovat.

Jediný šok tedy pro nás byl COVID, kdy se počet najednou klientů třeba zdesetinásobil. Ale teď to tak není, je to opravdu pozvolný růst.

Už jsme zmínili, že loni na podzim potravinové banky díky sbírce shromáždili 580 tun zboží. Na jaře to bylo 430 tun. Jaký výsledek byste potřebovali teď na podzim, abyste uspokojili poptávku?

Potřebovali bychom daleko víc, ale víme, že je teď krize, a že lidé jsou na tom finančně hůř. Že ti, co kupovali více potravin, možná nekoupí nic anebo jenom málo, ale i za to málo jsme vděční. A samozřejmě, kdyby letošní sbírka byla aspoň taková jako v minulém roce, tak bychom byli rádi, i když by to neuspokojilo všechny naše klienty.