Druhý nejlepší výsledek v historii potravinové sbírky. V podzimním kole pořadatelé vybrali 410 tun zboží

Podzimní kolo potravinové sbírky vyneslo v kamenných obchodech v celé zemi 410 tun zboží pro potřebné. V neděli to sdělili organizátoři. Darovat trvanlivé potraviny a drogistické zboží mohli lidé ve zhruba 1300 prodejnách v sobotu. Sbírka pokračuje i v neděli ve velkoobchodech Makro, do 30. listopadu se mohou lidé do sbírky připojit přes on-line supermarkety Rohlik.cz, Košík.cz a iTesco.

