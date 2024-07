Potraviny budou moct nakoupit Češi 5. i 6. července. Obchody se připravují na větší nápor zákazníků

Češi budou moct nakoupit bez omezení jak v pátek 5. července, na který připadá Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, tak i v Den upálení mistra Jana Husa v sobotu 6. července. Na prodloužený víkend lidé nakupují více zboží na grilování, roste také poptávka po zmrzlinách a nápojích. Vyplývá to z vyjádření obchodních řetězců. Také online supermarkety nyní očekávají velký zájem o objednávky, a to například do chatových oblastí.

