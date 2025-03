Potraviny, hygiena, spacák. Spolek Koridor UA vybírá peníze na evakuační batohy pro lidi u frontové linie

Evakuační batohy se hodí pořád. Naštěstí ne v Česku, ale určitě v jihoukrajinském Chersonu, který leží jen pár kilometrů od ruských pozic. Kdysi 200tisícové město je pod neustálou palbou okupační armády. Proto český spolek Koridor UA vyhlásil sbírku právě na evakuační batohy, které obsahují základní potraviny, vodu, hygienické potřeby a spací pytel. To pomůže lidem přečkat nejtěžší okamžiky v situaci, kdy jim Rusové vybombardují obydlí. Praha/Cherson 14:00 8. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Řidič kamionu Marián Gáloš | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

„Prokázalo se nám, že je to potřeba. Je to něco, co chybí a nikdo to nedělá. Je to první pomoc poté, kdy někdo přijde o střechu nad hlavou,“ popisuje pro Radiožurnál Matouš Bláha, který byl na Ukrajině od začátku války 90krát.

Spolek Koridor UA zahájil sbírku na evakuační balíčky pro obyvatele ukrajinské Chersonské oblasti. S českou organizací, která pomáhá od začátku války, natáčel Ľubomír Smatana

„Cherson je výjimečný svou polohou, normální zástavba je v dostřelu dělostřelectva, salvových raketometů, minometů i dronů. Je to přes řeku a od některých ruských pozic jsou některá místa v Chersonu pouhé dva kilometry,“ doplňuje.

Spolek Koridor UA má základnu v Mykolajivu, což je hodina jízdy od Chersonu. Dobrovolníci ale jezdí i po okolních vesnicích, kudy prošla fronta a kde stále žijí lidé. Často se tam pohybuje i Richard Křesina, podle kterého jsou evakuační batohy žádané.

„Je to věc, která je ověřená, funguje a kterou to město chce. Nikdo jiný to tam moc nedodává, takže je možné, že tu sbírku zase zopakujeme a budeme ji rozšiřovat,“ říká Křesina.

Kamionem na frontu

Humanitární materiál na Ukrajinu vozí spolek dvěma vlastními kamiony a jeden z nich řídí Marián Gáloš. Tento týden se vrátil z Charkova.

„Za noc jsme tam měli 16 poplachů, přes den jich tam bylo asi 12, což i místní říkali, že je těžký nadprůměr. Za čtyři dny jim tam Rusáci poslali přes 800 dronů, snaží se zlomit psychiku lidí. Situace je mnohem horší než dřív. Jezdím sám jen se psem, ale jenom na některá místa. Když jedu do exponované oblasti, psa nechávám doma, aby se mu něco nestalo,“ popisuje Gáloš.

Spolek Koridor UA nevozí jenom svůj materiál, ale převáží humanitární pomoc i od dalších českých spolků. Tím podle Bláhy financuje provoz kamionu.

„Pro organizaci Nesehnutí z Brna vozíme třeba solární panely, s Post Bellum jsme vezli velkokapacitní generátory, vozíme mobilní teplárny. Nebojíme se ani nadměrného nákladu,“ dodává Bláha.

Jenom za minulý rok spolek Koridor UA odvezl na Ukrajinu 449 tun materiálu.