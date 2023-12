PRŮZKUM: Za vysoké ceny potravin mohou prodejci, myslí si 84 procent lidí. Další zdražování si nepřejí

Odpovědnost za to, že jsou v Česku některé potraviny dražší než v okolních zemích, přisuzuje obchodníkům 84 procent dotázaných.

„V této odpovědi je vzácná shoda napříč českou populací. Skutečně: mladí, staří, ženy, muži z měst, z venkova. Lidé s nižším stupněm vzdělání… Víceméně všichni se shodují na tom, že za dražší ceny potravin mohou na prvním místě prodejci, a pak až ti další,“ říká Ivan Cuker ze společnosti Median.

„Jedinou statistickou signifikanci jsme nalezli v oblasti voličů Petra Pavla ve druhém kole prezidentské volby. Ti si to myslí o něco častěji,“ dodává.

Podle Tomáše Prouzy, prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu, jsou aktuální ceny ovlivněné mimo jiné loňskými zisky.

„Obchodním řetězcům loni klesla ziskovost, zatímco velcí potravináři a zejména velcí agrobaroni naopak měli rekordní zisky a vydělali nejvíc v historii České republiky, takže je vidět, kde loni skončila velká část peněz, které lidé platí za potraviny,“ říká.

Výmluvy a konkurence

Zároveň by podle Prouzy cenu potravin pomohlo ovlivnit posílení konkurence na českém trhu nebo jeho otevření potravinám ze zahraničí. Negativní dopad na ceny vidí ale i v nákladech za dopravu, mýtné, pracovníky nebo energie. Tento argument ale ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) označil částečně za alibi.

„Žádný z řetězců není na vysokém napětí, tam je to pouhá výmluva. A pokud jde o ten potravinářský sektor, tak ano. Tam jsou skutečně producenti, kteří mohou mít problémy s cenami energií, typicky je to třeba pekárenský sektor. Ale svaz pekařů a cukrářů minulý týden mně oznámil, že nevidí v tuto chvíli nutnost a potřebu zdražovat,“ připomněl Výborný.

Snížení nákladů firem a zároveň i jejich konkurenceschopnost má zajistit například další rozdělení státních peněz – jde o 3,5 miliardy korun.

„Díky této pomoci se sníží poplatek za obnovitelné zdroje pro energeticky náročné firmy na vysokém a velmi vysokém napětí průměrně o dvě třetiny,“ připomíná premiér Petr Fiala (ODS).

Opatření by se mělo týkat právě i potravinářů. Ti chtěli od příštího roku ceny znovu zvednout, a to o pět až deset procent. Teď by avizované zdražení podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy nemuselo být tak vysoké.

„Já pevně doufám, že si rozmyslí ohlášené zdražování a nakonec ceny českých potravin zůstanou na stejné úrovni, jako byly na konci letošního roku. A díky nižší DPH se ceny v obchodech sníží. Ale bude záležet na rozhodnutí dominantních českých potravinářů, jestli promítnou pomoc vlády s energiemi do svých cen, nebo nikoliv,“ říká Prouza.

Současné ceny některých potravin kritizovalo ministerstvo zemědělství. Nepřiměřenou, víc než 260procentní marži uváděl jeho šéf Marek Výborný na příkladu mrkve.

„Přiměřená přirážka je v řádu několika desítek procent. Ale určitě to není 80, 100, 150 nebo dokonce 260 procent,“ řekl.

Ceny potravin by měl podle ministra do budoucna víc hlídat i antimonopolní úřad.