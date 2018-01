Prodejci musí nově nabízet jídlo potravinovým bankám. Senátoři si na zákon stěžují

Od Nového roku musejí obchodníci darovat neupotřebitelné jídlo potravinovým bankám. Má se tak snížit velké plýtvání. Tuto povinnost mají velké obchody s prodejní plochou nad 400 metrů čtverečních. Kdo zákon nebude respektovat, může dostat pokutu až 10 milionů korun. Zástupci obchodníků ale i nadále pokládají novelu zákona za nesmyslnou a téměř nesplnitelnou. Praha 10:15 8. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Potraviny pro diabetiky (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek

Změna zákona je v potravinových bankách poznat hodně. „Je toho víc a ozvou se i ti, co se dřív neozývali, zřejmě potraviny vyhazovali. Je to příjemné, protože toho máme hodně a je to pestrá škála, takže můžeme lidem, kteří zde jezdí a jsou na tom závislí, vyjít vstříc,“ říká pro Radiožurnál Věra Doušová, ředitelka Potravinové banky pro Prahu a Středočeský kraj.

Potravinové banky ale zřejmě nedokážou kvůli nedostatku kapacity odebrat všechny neupotřebitelné potraviny. I proto považuje zákon za zbytečný prezidentka Svazu průmyslu a cestovního ruchu Marta Nováková. „Řekněme si upřímně – co bude dělat obchodník, když nebude mít potravinou banku, které by ty potraviny mohl darovat? A takové případy budou určitě nastávat u malých nezávislých obchodníků, kteří mají také prodejny nad 400 metrů. Tam vidíme, že to nebude tak úplně jednoduché,“ říká Nováková.

Toho by se ale malí obchodníci bát neměli, říká mluvčí zemědělské a potravinářské inspekce Pavel Kopřiva. Zákon na to podle něj pamatuje. „Povinností není ten akt darování, povinností je nabídnutí a poskytnutí, pakliže je nabídka přijata.“

Žádný měkčí přístup

Pokuta za porušení zákona se může vyšplhat až na deset milionů korun. Kontrolu má na starosti Česká zemědělská a potravinová inspekce. „Ve významné části už tuto praxi naplňují na dobrovolné bázi, tudíž ta povinnost, která vznikla od počátku nového roku, pro ně není nová. Tato praxe již nějakou dobu existuje. Z tohoto důvodu a z důvodu, že byl delší čas na přípravu, už se neplánuje žádný měkčí přístup,“ vysvětluje Kopřiva.

Proti zákonu podala stížnost skupina senátorů, podle nich porušuje svobodu podnikání. Věc bude řešit Ústavní soud. Podle statistik se ročně v Česku vyhodí 800 000 tun potravin.

Letos mají potravinové banky dostat také 30 milionů korun. „Tolik dostaly loni potravinové banky a charity také. Z toho jsme zařídili chladicí a mrazicí boxy, bylo to skvělé, ale na provoz každá banka už několik let dostává 500 000 na rok. Pro naši banku, která je největší v republice, je to rozpočet na dva měsíce,“ vysvětluje Věra Doušová. Peníze proto shánějí i jinde.