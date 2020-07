Výběr z médií: zaniklé plovárny, trestní oznámení v kauze ricin i označení českého výrobku

V sobotním výběru z médií se dočtete, že šéf sněmovního bezpečnostního výboru Radek Koten z SPD společně s dalšími členy podal kvůli úniku informací v kauze ricin trestní oznámení na neznámého pachatele. Server Aktuálně.cz zase přináší fotografie starých plováren. Mf Dnes připomíná nový výzkum českých vědců, který zjišťuje jestli naše strava ovlivňuje naše duševní zdraví. Praha 7:21 4. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kvůli úniku informací v kauze ricin podal šéf sněmovního bezpečnostního výboru Radek Koten z SPD trestní oznámení na neznámého pachatele. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mf Dnes

Může mít špatná a nevyvážená strava vliv na duševní zdraví? Právě to se podle Mf Dnes snaží zjistit čeští vědci. Výzkum mikrobiologického ústavu Akademie věd se konkrétně zabývá tím, jaký vliv na mozek mají bakterie, které máme v zažívacím traktu.

Složení bakterií, které máme ve střevech, ovlivňuje právě to, co jíme. Bakterie v zažívacím traktu fungují správně v případě, že je náš jídelníček vyvážený a jsou v něm zdravé potraviny. Jestli má pak strava vliv i přímo na naši psychiku, by měl objasnit právě zmíněný výzkum. Společně s Akademií věd na něm pracuje i Psychiatrická klinika pražské Všeobecné fakultní nemocnice. Právě tam lékaři někdy označují střeva jako "druhý mozek" a na souvislost zažívacího traktu a psychiky kladou důraz.

Regionální deník

Označení Česká potravina by mohlo získat více potravin. Nově by na seznam výrobků s českým logem mohla přibýt třeba káva Jihlavanka nebo čokoládová tyčinka Kofila. Těmto tradičním produktům označení chybí, protože se k jejich výrobě využívají suroviny pěstované hlavně v zahraničí.

Ministerstvo zemědělství k tomuto tématu vypracovalo návrh vyhlášky - podle ní má výroba zmíněných potravin dlouhou historickou tradici i přes to, že suroviny pro jejich výrobu musíme dovážet. Změna bude mít podle Regionálního deníku dopad na řadu firem. Jen čokoládu v Česku vyrábí několik desítek společností - dohromady ročně vyprodukují zhruba třináct tisíc tun čokoládových výrobků.

Aktuálně.cz

Ze stovek československých plováren dnes zbylo jen pár desítek. Některá města se sice snaží prvorepubliková koupaliště obnovit, většina jich ale už zanikla. Tématu se věnuje internetový server Aktuálně.cz. A přináší i fotogalerii míst, kam se v horkých letních dnech jezdili koupat obyvatelé tehdejšího Československa.

Právo

Kvůli úniku informací v kauze ricin podal šéf sněmovního bezpečnostního výboru Radek Koten z SPD společně s dalšími členy trestní oznámení na neznámého pachatele. Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová Právu potvrdila, že oznámení obdrželi. Blíž ale věc nekomentovala.

O příjezdu ruského agenta s jedem ricin napsal v dubnu týdeník Respekt. Přicestovat měl s diplomatickým pasem, Moskva to ale označila za novinářskou kachnu. Policejní ochranu ve stejné době dostali pražský primátor Zdeněk Hřib z Pirátské strany, starosta Prahy 6 Ondřej Kolář z TOP 09 a starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný z ODS. Právo připomíná, že poslanci se v květnu většinově postavili za opatření, která bezpečnostní složky provedly. Česko pak v souvislosti s kauzou vyhostilo dva ruské diplomaty.