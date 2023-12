Potraviny zdraží, i když klesne sazba DPH. ‚Obchodníci nedali jasnou odpověď, proč to tak je,‘ říká Výborný

Potraviny od ledna zdraží, přestože klesne sazba DPH. Ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) o tom informovali zástupci obchodních řetězců. Ministr to řekl po jednání se zástupci největších obchodníků a Svazu obchodu a cestovního ruchu. Prezident svazu Tomáš Prouza na tiskové konferenci řekl, že dodavatelé potravin obchodníkům již oznamují, že budou zvedat ceny o pět až deset procent. Praha 15:03 4. 12. 2023 (Aktualizováno: 15:27 4. 12. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Česku budou potraviny od ledna v nové sjednocené sazbě DPH 12 procent (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Potravináři podle Prouzy zdražování zdůvodňují mimo jiné například vysokými cenami energií, zvyšováním ceny dopravy, které s sebou nese růst mýtného, nebo i vyššími náklady na práci kvůli změnám v práci na dohody.

Zmínil i vyšší daně z nemovitostí nebo příjmu, což jsou změny, které přináší vládní konsolidační balíček. „Pokud se vláda rozhodla, že chce firmám zvedat náklady, tak je logické, že potravináři vyšší náklady promítnou do cen,“ doplnil.

Zástupci obchodníků podle Výborného nedali jasnou odpověď na to, proč jsou ceny v Česku výrazně vyšší než v Polsku. Podotkl, že rozdíly v DPH nevysvětlují situaci, kdy nákup v Česku je až o 70 procent dražší než v Polsku. Varšava již dříve zavedla nulovou sazbu DPH na potraviny, která by měla platit do konce letošního roku.

V Česku budou potraviny od ledna v nové sjednocené sazbě DPH 12 procent, nyní jsou v první snížené sazbě 15 procent.

Aplikace pro srovnání cen

Výborný se také na pondělním jednání se zástupci obchodních řetězců a Svazem obchodu a cestovního ruchu nesetkal s pochopením svého návrhu na vytvoření aplikace, která by srovnávala ceny potravin. Bez dat od obchodníků ale případná aplikace nemá velký smysl, řekl Výborný na tiskové konferenci po jednání se zástupci firem.

Ministr už dříve pronesl, že k myšlence na vznik aplikace sledující ceny základních potravin ho přivedl příklad z Řecka, kde spuštění takového srovnávače vedlo k poklesu cen zhruba o 18 procent. K možnému vzniku aplikace v Česku se ale podle ministra pozitivně staví zatím jen jeden malý český obchodní řetězec.

Na setkání se zástupci obchodních řetězců se podle Výborného diskutovalo o tom, zda taková aplikace je v Česku potřeba. Podle ministra se o tom ještě jednat dá. Sám nemá zájem vytvářet legislativu nebo nařízení, která by firmám sdílení dat vyloženě přikázala.

„Já jsem přesvědčen, že jakýkoliv krok, který povede k tomu, že ceny potravin budou odpovídat cenám v okolních zemích, budou přiměřené a spravedlivé, je na místě,“ řekl.

Prouza již dříve řekl, že v Řecku ke snížení cen vedlo to, že stát přikázal dodavatelům snížit ceny o pět procent. „V Česku již dobře fungují soukromé online srovnávače. Každý může použít několik různých webů a není důvod, proč má stát dělat něco, co dělá soukromý sektor,“ uvedl Prouza.