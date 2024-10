Potřebuje nepřetržitou péči a podněty. Díky Světlušce získal Honza osobní asistentku i zažil Metallicu

Narodil se s porodní váhou 1100 gramů, což velmi ovlivnilo jeho další život. Jan Kuňák utrpěl dětskou mozkovou obrnu, je velmi slabozraký a zároveň je od dětství upoután na invalidní vozík. Dnes je mu 21 let, žije společně se třemi bratry a matkou v Trnávce na Ostravsku a vyžaduje nepřetržitou péči i řadu pomůcek, které zlepšují kvalitu života. Honzovi na ně přispívá také Nadační fond Českého rozhlasu Světluška. Praha 9:20 10. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Koncert kapely Metallica v Lisabonu (foto z května 2019) | Foto: Jeff Yeager | Zdroj: Metallica

Honzu vítají asistentky v denním stacionáři Kopretina v Kopřivnici. Vozí ho tam jednou, někdy i dvakrát za týden bratr a matka Iveta Stančíková. Ta se doma o Honzu stará v podstatě neustále.

„Sám vlastně nezmůže bez druhé pomocí vůbec nic. Nenají se, nezajde na záchod, takže je to péče 24 hodin,“ popisuje vyčerpaná matka. „Jsem v zápřahu od rána do večera. Sednu si tak k jídlu a večer u televize spím,“ líčí Iveta běžný den posledních 21 let.

Všemi smysly

„Honza trochu umí číst, ale musí u něho vždy být asistentka nebo já, abychom zvětšily písmena úplně na maximum,“ dodává matka. Číst se naučil ve speciální škole.

V denním stacionáři Honzovi se čtením pomáhají asistentky, mezi nimi Marie Korečková. „Pouštíme mu různé vizuální efekty, které jsou pro něj relaxační, aby to trošičku aktivizovalo jeho smysly a aby nebyl jen tak bez podnětů, aby nekoukal prostě jen tak do nezajímavého prostředí,“ vysvětluje asistentka.

Honza hodně poslouchá hudbu a máma s bratrem ho vozí na koncerty. Naposledy slyšeli v Ostravě Pražský výběr a před pár lety dokonce vyrazili do Prahy na Metallicu. „To mu právě umožnila Nadace Světlušky, která mu zakoupila lístek. Tak jsme poprvé jeli do Prahy na takový velký koncert,“ vybavuje si Iveta.

Doma

V každém pokoji včetně koupelny jsou různé pomůcky, které rodině usnadňují péči. Iveta Stančíková je samoživitelka a pomoc neziskových organizací a dárců je pro ni klíčová.

„Světluška přispívá finančně Honzovi na osobní asistentku, která dochází jednou nebo dvakrát týdně. Nebo když potřebuji k lékaři nebo na úřady, tak asistentka za Honzou přijede a je s ním třeba celé dopoledne,“ říká Iveta.