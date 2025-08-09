‚Potřebujeme 23 metráků tvarohu.‘ V Bořicích chystají tisíce koláčů na Chodské slavnosti

  • Bořická pekárna peče koláče na Chodské slavnosti | Foto: Julie Suchá | Zdroj: Český rozhlas

Sedm až osm tisíc koláčů napečou pekařky v Bořicích na Domažlicku na tradiční Chodské slavnosti. Péct začaly ve čtvrtek ráno a skončily v sobotu v poledne. „Musíme stále vyhledávat dodavatele, aby měli kvalitní suroviny. Máme třeba letos problémy s dodávkami tvarohu. Potřebujeme 23 metráků tvarohu, a aby byl v dobré kvalitě, je to docela problém,“ říká majitelka pekárny Marie Vondrovicová.

Ve dne i v noci teď pečou pekařky v Bořicích koláče. Připravují je na Chodské slavnosti, které začaly v Domažlicích. Na jedné směně je kolem 25 pekařek a pekařů a každý z nich má svůj úkol.

Kolik spotřebuje bořická pekárna tvarohu? Poslechněte si

Koláč se vyválí, vymačká, natřou se obrubky a pak se naplní tvarohem. Potom přijde na řadu zdobení – merhování. Základní vzor je z povidel a mákem se vzor doplňuje.

Nejčastěji se tvoří srdíčka, kytičky, třeba i ptáčci. Vzory jsou podobné vzorům na chodském kroji. Koláč se peče na 225 stupňů 17 minut a recept se za celá dlouhá léta nezměnil.

„Musíme stále vyhledávat dodavatele, aby měli kvalitní suroviny. Máme třeba letos problémy s dodávkami tvarohu. Potřebujeme 23 metráků tvarohu, a aby byl v dobré kvalitě, je to docela problém,“ říká majitelka pekárny Marie Vondrovicová s tím, že se na Chodských slavnostech prodá sedm až osm tisíc bořických koláčů.

