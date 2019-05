VIDEO: V hrázi Pařezitého rybníka našli potrubí ze 16. století, kdy řásné vládl Zachariáš z Hradce

Jihlavští archeologové začínají zkoumat až 450 let staré a přece skvěle zachované dřevěné potrubí. Stavebníci ho vytáhli z už zbourané hráze Velkého Pařezitého rybníka u Řásné. Nejspíš tam sloužilo od dob Zachariáše z Hradce. A možná v rybníku zůstane i poté, co bude napuštěný a s novou hrází, kterou teď dělníci staví. Řásná 17:38 2. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Vše má na starosti archeolog jihlavského muzea Aleš Hoch, pro kterého je – toho času téměř po kolena v blátě – základním nástroje obyčejná motyčka. „Jen takhle seškrábnu to bláto. Kov by zrezivěl, všechno je to dřevěné.“

V hrázi Pařezitého rybníka našli potrubí patrně staré jako sám rybník

Stejně jako trámy z konstrukce výpusti rybníka, vydržely i dřevěné trubky. „Je to naprosto zdravý. Jak tomu dřevu nemůže vzduch, tak vodu to nasaje a přežije věky.“

Archeolog předpokládá, že potrubí je staré jako sám rybník, tedy z roku 1565.

Dřevěné potrubí je pro uložení v depozitáři nebo pro konzervaci příliš veliké. Aleš Hoch uvažuje se, že ho část nechají na nové hrázi. „Bude to pro lidi, aby se podívali, jak taková technická památka vypadala.“