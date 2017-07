Potyčka kvůli hidžábu. Žena v Šáreckém údolí napadla muslimku, případ vyšetřuje policie

Ve středu v poledne vyjížděli pražští policisté k incidentu v Divoké Šárce. Na místě měl vzniknout konflikt mezi několika osobami kvůli fotografování. Jedna z aktérek měla pořizovat snímky žen v šátcích, které se procházely s dětmi, a následně zaútočit na jednu z nich. Všechny ženy podle policie mluvily česky. Praha 15:50 22. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dvě muslimské ženy se objímají na pláži na Staten Island v New Yorku během oslav konce postního měsíce. | Zdroj: Reuters

Události přihlížely i děti. „Jedno z nich dokonce začalo plakat, ostatní děti byly v šoku. Posadily jsme děti do trávy o kus dál a počkaly, až přijede policie. Paní chtěla utéct, a tak jsme ji musely zadržet. Policie přijela za asi 15 minut,“ cituje projekt Proti projevům nenávisti jednu ze zúčastněných žen, jejíž jméno server iROZHLAS.cz zná a která informaci potvrdila.

Jak k situaci došlo? Dvojice žen popsala, že uspořádala ve středu výlet pro 13 dětí do Divoké Šárky v Praze. Ještě na cestě před koupalištěm je začala fotit kolemjdoucí paní, pravděpodobně kvůli šátkům na hlavě, tzv. hidžábu.

„Nějaká žena si nás začala fotit. Poté, co byla česky a slušně požádána, ať toho nechá, že si nepřejeme, aby nás fotila, natož děti, začala nám sprostě nadávat. Že jsme bubáci a ať táhneme do p**ele a a ať se neopovažujeme jít na koupaliště. Poté moji kamarádce dala pěstí a kopla do ní," popsala účastnice konfliktu situaci skupině Proti projevům nenávisti.

Islámský oděv pro ženy: Hidžáb, Dupata, Abája, Čador, Nikáb, Burka a Burkiny | Foto: Michal Jindra

Server Blesk.cz původně za místo celého incidentu označil koupaliště v Šáreckém údolí. Na dotaz serveru iROZHLAS.cz ale tuto informaci vyvrátil provozovatel koupaliště i mluvčí pražských policistů Tomáš Hulan.

„Mohu potvrdit, že jsme ve středu kolem poledního vyjížděli do Divoké Šárky k incidentu několika osob. Na policejní služebně následně skončili celkem tři česky hovořící osoby, kdy dvě z nich byly aktérky celé události, třetí je svědek v daném případu. Událost prošetřujeme z přestupku proti občanskému soužití,“ řekl serveru iROZHLAS.cz Hulan.