Používejte u dětí vhodné sebezáchranné pomůcky. I rukávky jsou problematické, varuje záchranář
Po chladnějších týdnech se do Česka vrátilo léto se vším všudy a počasí bude znovu lákat k vodě. Jak se vyhnout při koupání úrazu? A co lidé nejčastěji podceňují? „U dětí doporučuji používat vhodné sebezáchranné pomůcky, nepoužívat nafukovací kruhy, které jsou velmi nebezpečné, i dětské rukávky jsou problematické,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál prezident Vodní záchranné služby Českého červeného kříže David Smejkal.
Vy jste začátkem července říkal, že jste měli víc zásahů než před rokem, pak ale, jak víme, přišlo ochlazení. Jak zatím, z vašeho pohledu, vypadá letošní sezóna?
Jako Vodní záchranná služba na 17 přehradách, kde během léta působíme, za sebou máme 641 zásahů, což je poměrně hodně na to, že poslední tři týdny lidi k vodě opravdu nelákaly. Z toho máme 10 úmrtí na vodních plochách.
Lidé se teď o víkendu stoprocentně vrátí k vodě, a to i s dětmi. Co vy jako záchranáři opravdu neradi vidíte za vybavení nebo za věci u dětí, o kterých si rodiče myslí, že zvyšují jejich bezpečnost?
Vodní záchranáři jsou všude na tento víkend připraveni, protože také očekáváme, že ten nápor přijde. Teploty budou velmi vysoké. Já bych u těch dětí doporučil několik věcí.
První, používejte u svých dětí vhodné sebezáchranné pomůcky. To znamená nepoužívat takové ty nafukovací kruhy, které jsou pro děti opravdu velmi nebezpečné. I dětské rukávky jsou problematické, navíc to rodiče občas kombinují, že spojí kruh s těmi rukávky, a to je kombinace, která je naprosto nevhodná.
Past na děti
A proč?
Protože z kruhu umí dítě velmi jednoduše vyklouznout nebo se s kruhem a s rukávky převrátí hlavou dolů a stává se z toho pro něj past, ze které se nedokáže dostat.
Už pár let jsou populární nafukovací prkna na veslování vestoje, takzvané paddleboardy. I na těch děti často jezdí samy. Jaké s nimi máte jako záchranáři zkušenosti?
Řekl bych, že paddleboard je opravdu český fenomén a neskutečně moc jich přibývá. Problém, který zažíváme prakticky denně na paddleboardech, jsou děti ve věku osm, deset, dvanáct let, které jsou uprostřed přehrady na hloubce v desítkách metrů a nemají záchranné vesty.
Paddleboardy dokonce často nemají ani přidělané líše, to je takové to lanko mezi kotníkem a paddleboardem. Když z něj děti spadnou a je trošku vítr, tak paddleboard odjíždí a ony ho nejsou schopny už dohnat. V tu chvíli opravdu dochází k boji o život, protože pokud tam není někdo, kdo je rychle vyloví, tak ta situace může být naprosto fatální.
Dvě pětiny utonutí souvisí s alkoholem
Ročně se utopí kolem 200 lidí. Co je nejčastější příčinou?
Je potřeba si asi přiznat, že má Česko poměrně velký problém s alkoholem, protože 38 % utonutí mělo souvislost s nadměrným požíváním alkoholu u vody.
U nás je to taková tradice, že se k vodě prostě jezdí popíjet alkohol. Dnešní (sobotní) horký den k tomu bude určitě svádět taky. Já mohu pouze doporučit: omezte pití alkoholu přes den. Když ho potřebujeme, nechme si to až na večer. Kombinace horkého počasí, tepla a alkoholu spojené s koupáním a pobytem ve vodě je de facto to nejhorší, co pro sebe můžete udělat.
Vy samozřejmě zachraňujete, ale chvilku vždycky trvá, než se dostanete na místo. Tak jak mohou lidé bezpečně pomoct tonoucímu, aniž by ohrozili sami sebe?
Je pravdou, že máme nějaký výjezdový čas do dvou minut, který plníme, ale pochopitelně přeprava rychlým člunem na přehradě něco zabere. To znamená, že zachránce toho tonoucího je právě kolemjdoucí, který vidí tu událost.
Je potřeba nejdříve volat jakoukoliv tísňovou linku vás napadne, protože náš IZS systém (Integrovaný záchranný systém) si informace mezi sebou velmi rychle předá. Na místo události pojedou všechny složky. Potom se musíte rozhodovat, co uděláte.
Je asi těžké rozhodovat, jak jste fyzicky zdatní, ale když už půjdete do osobního zásahu do vody, nikdy nesmíte jít do kontaktu s tonoucím. To znamená jít do vody vždycky s nějakou pomůckou, kusem klacku, kusem oblečení, čímkoliv, co byste tonoucímu mohli podat nebo hodit, aby dostal nějaký vztlak, hodit mu třeba PET láhev.
Prostě osobní kontakt je úplně poslední, víceméně bych ho ani nedoporučil, protože tonoucí vás opravdu dokáže spolehlivě utopit, včetně dítěte.