Zrušení povinné maturity z matematiky povede k zaostávání Česka za světem, tvrdí ředitelé gymnázií

Zástupci Asociace ředitelů gymnázií České republiky (AŘG) a Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF) požadují po vládě, aby zvážila snížení počtu oborů a profesí s maturitou. Nesouhlasí se zrušením plánovaného zavedení povinné maturity z matematiky, které kabinet nedávno schválil. Praha 19:40 8. listopadu 2019

Rozhodnutí může podle nich přispět k zaostávání České republiky za vyspělým světem. Vyplývá to z prohlášení obou organizací, o kterém v pátek informovala předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.

Vláda se rozhodla povinnou maturitu z matematiky zrušit, protože podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) školy neumí žáky matematiku dobře naučit. Maturita z matematiky by se podle něj mohla zavést třeba za deset let. Nejdřív je třeba změnit výuku tak, aby děti matematiku chápaly a uměly ji používat v praxi, řekl.

Podle AŘG a jednoty matematiků by se ale povinná zkouška z matematiky neměla odkládat. „Toto rozhodnutí vlády České republiky bohužel povede k dalšímu zaostávání České republiky v celosvětovém měřítku. Svět a vývoj technologií nepočká osm až deset let,“ uvedla sdružení ve svém prohlášení. Podle nich by se spíš mělo jednat o změnách v okruhu profesí, pro které se vyžaduje maturita. V návaznosti na to by se měl upravit i seznam středoškolských oborů s maturitou.

Tři povinné předměty

Dosud platná norma počítá se zavedením povinné maturity ze tří předmětů, tedy češtiny, cizího jazyka i matematiky, na gymnáziích a lyceích od jara 2021. Většina ostatních oborů s výjimkou zdravotnických, sociálních a uměleckých se má přidat od jara 2022. Návrh na zrušení této povinnosti nyní posoudí Sněmovna. Vláda požádala, aby poslanci novelu projednali ve zrychleném procesu.

V současnosti dělají všichni maturanti státní zkoušku z češtiny a vedle ní si většina vybírá cizí jazyk. Matematiku si letos na jaře vybrala zhruba pětina maturantů. Neuspělo 15,5 procenta z nich. Bylo to o 6,3 procentního bodu méně než loni. V předešlých letech neúspěšnost v matematice naopak stoupala.

Motivační prvek

Asociace ředitelů gymnázií České republiky a Jednoty českých matematiků a fyziků označily za chybu ministerstva, že neanalyzovalo současnou podobu výuky matematiky včas. Úřad měl podle nich již dříve navrhnout, co by ji mohlo zlepšit.

Zavedení povinné maturity z matematiky podporuje také Hospodářská komora ČR či Svaz průmyslu a dopravy ČR. Jeho viceprezidentka Milena Jabůrková po jednání s Plagou v září řekla, že svaz považuje povinnost maturity z matematiky za významný motivační prvek a motor případných změn, nicméně že jeho zástupci by byli ochotni podpořit odložení povinné zkoušky o pět let. Naopak zrušení povinné maturity z matematiky podporují zástupci České středoškolské unie, Unie školských asociací CZESHA nebo zemědělských škol.