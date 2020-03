Poslanci poslali novelu školského zákona dál. Povinnou maturitu z matematiky zruší nebo odloží

Povinná maturita z matematiky bude buď odložena o dva roky do roku 2023, anebo zrušena, jak to chce ministr školství Robert Plaga (ANO). Jednu z těchto změn má přinést novela školského zákona, kterou v pátek sněmovna poslala do závěrečného kola schvalování. Spor rozhodne pravděpodobně do konce března.

