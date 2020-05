Povinná maturita z matematiky se zřejmě odkládá. Novelu schválili poslanci, ještě míří do Senátu

Vládní návrh počítá s tím, že studenti si budou moci vedle povinné češtiny nadále vybrat mezi státní maturitou z matematiky, nebo z cizího jazyka. Státní zkouška se má navíc omezit jen na didaktické testy. Ústní a písemné maturity z jazyků se mají přesunout zpět do škol.

Plaga zrušení povinné maturity z matematiky zdůvodnil tím, že žáci na ni nejsou připraveni, neboť výuku matematiky se zatím nepovedlo dostatečně zlepšit. Dvouletý odklad by to podle ministra nevyřešil vzhledem k tomu, že do plánů zasáhlo i uzavření škol kvůli epidemii koronaviru.

Dvouletý odklad prosazovala někdejší ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) spolu s bývalými rektory technických univerzit Karlem Raisem a Ivo Vondrákem (oba za ANO). Valachová uvedla, že odklad by měl dát ministerstvu čas na dokončení úprav ve vzdělávání před zavedením zkoušky.

Matematiku si loni na jaře vybrala zhruba pětina maturantů, ale 15,5 procenta z nich neuspělo. Bylo to o 6,3 procentního bodu méně než předloni. V předešlých letech neúspěšnost v matematice naopak stoupala.

Plán zrušit povinnou maturitu z matematiky hodnotili už dříve někteří kritici jako populistický. Záměr naopak v uplynulých měsících podporovaly Unie školských asociací CZESHA, unie a konfederace zaměstnavatelských svazů a Česká středoškolská unie. Proti se vyslovila Asociace ředitelů gymnázií či Svaz průmyslu a dopravy.

Poslanci v rámci úprav novely rozhodli o tom, že společnost Cermat bude muset po maturitách zveřejnit zadání jejich společné části a také správná řešení zadaných úloh. Školy budou moci zakázat žákům používání mobilních telefonů nebo jiných elektronických zařízení.