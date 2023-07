Povinná vojna naučí mladé to, co s telefonem v ruce nepochytí, tvrdí poslanec ANO Brázdil

V Evropě přibývá států, které se vracejí k povinné vojenské službě nebo o ní uvažují. Měla by kvůli ruské agresi na Ukrajině začít uvažovat o obnovení povinné vojny i Česká republika? Poslanec Jan Hofmann z ODS by spoléhal na profesionální armádu, ale Milan Brázdil (ANO) považuje takovou službu nejen za způsob, jak posílit občanské uvědomění. Pro a proti Praha 20:59 24. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojenské cvičení v prostoru Hradiště na střelnici Březina | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Jako vojenský lékař mám pohled takový, že ti lidé by se během několika měsíců měli naučit jiné dovednosti než jen střílet do lidí nebo zabíjet,“ uvádí v Pro a proti Brázdil.

Měla by Česká republika obnovit povinnou vojenskou službu pro všechny? Debatují poslanci Milan Brázdil (ANO) a Jan Hofmann (ODS)

Podle něj by se naverbovaní naučili spoustu dovedností. „Umět přežít, umět vůbec hygienu, někoho poslouchat, stravovací návyky. Prostě byl by to takový zotavovací kemp pro mladé lidi, kteří dnes často ani vztah k republice nemají.“

Poslanec Jan Hofmann z ODS vysvětluje, že vojna by měla připravovat občany k obraně státu a jako taková by měla být především zaměřena na výcvik a seznámení s vojenskou technikou.

„Nedovedu si představit, že realizujeme kempy, ve kterých bychom byli schopni v krátké době naučit lidi zacházet s vojenskou technikou a k tomu přidali ještě například věci z integrovaného záchranného systému tedy první pomoci a dalších aktivit,“ dodává občanský demokrat.

Izraelci jsou připraveni

Brázdil připomíná připravenost Izraelců, kde je vojenská služba povinná pro všechny včetně žen. „Ti jsou na službu hrdí a věřím, že by narostl dobrý vztah k naší vlasti, ale i fyzička, sounáležitost, poslušnost, nějaká míra umravnění.“

„Povinnost, schopnost se někomu podřídit, naučit se ustlat si a podobně. Nastavme to tak, aby to lidi lákalo, že se něco naučí, včetně střílení, ale to je to poslední. Já bych byl pro brannou povinnost,“ opakuje poslanec ANO.

Občanský demokrat prý sám na vojně nebyl. „Ale nemyslím si, že by povinná vojenská služba dříve přinášela nějaké zkušenosti s tím, jak bránit naši zemi. Určitě naučila lidi disciplíně, poslouchat rozkazy, někdy i naprosto nesmyslné, což se lidem často i hodilo v zaměstnaní.“

„Ale když si vezmu komplet všech lidí, co absolvovali vojnu, tak si myslím, že to byla zkušenost spíše negativní,“ tvrdí Hofmann.

Ministerstvo obrany, nebo školství?

Lékař a voják uznává, že na vojně šikana byla. „Vojáci si někdy procházeli temnem. Ale to hoďme za hlavu, jsme v jiné době, máme tu demokracii. Navýšili jsme rozpočet armády a spíš než vrazit to do betonu nebo techniky, je lepší to vrazit do lidí, to se vrátí vždy. Investujme to do mladých, ať se naučí dovednosti, které s prstem na telefonu nenajdou.“

„Jak to popisuje kolega, tak by mělo spíš jít o investici ministerstva školství než obrany. Obrana by měla investovat primárně do bezpečnosti naší země, ne do výcviku mladých mužů v oblasti disciplíny nebo stravovacích návyků,“ soudí občanský demokrat.

Ten věří, že cílem České republiky by měla být profesionální armáda, která bude představovat hrozbu pro nepřítele. „Tam investujme ta dvě procenta HDP, včetně nových technologií, které také přilákají řadu dalších zájemců o službu v naší armádě,“ doporučuje Jan Hofmann (ODS).

„Ne, dnes je potřeba lidem ukázat, že život není jen virtuální. Ptáme se lidí, jestli chtějí, ale jsou to občané tohoto státu, tak budou muset něco vytrpět, třeba tři měsíce nějakého tábora. Hřebínek lehce tomu človíčkovi spadne, zjistí, že je součástí skupiny, a z toho vyplynou jeho nové vlastnosti. Ti lidé pak budou v naší republice rádi,“ věří v pozitivní dopady povinné vojenské služby Milan Brázdil (ANO).

Poslechněte si celou diskusi v audiozáznamu v horní části článku.