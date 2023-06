Už žádné povinné kvóty a pro Česko výjimka z plateb, hájí Rakušan dohodu o migraci

Skvělý kompromis, anebo neuvěřitelná zrada a selhání vlády, jak tvrdí opozice? Dlouho očekávaná dohoda o migraci a azylové politice v Evropské unii podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) naplňuje dlouhodobý cíl České republiky: „Povinné relokační kvóty, tedy aby někdo státům říkal, kolik migrantů musí přijmout na své území, prostě končí,“ říká. Interview Plus Praha 19:04 14. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Lépe můžeme vracet lidi do zemí původu a nemusíme na naše území vzít jediného migranta, kterého nechceme," vysvětluje Rakušan migrační reformu | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zkušenost z ukrajinské migrační krize, kdy byla Česká republika vůbec nejdotčenější zemí v přepočtu na počet obyvatel, prý zároveň ukazuje, že migraci lze čelit jedině společně. Je proto třeba, aby existoval dokument stanovující rámec pro procedury na hranicích a návraty migrantů do zemí původu.

„To vše je v tom paktu definováno. A pak migrace se týká prostě všech a v určité fázi musíme být solidární – a solidarita může mít formu finanční nebo vyslání expertů a pomoc s logistikou. Státům umožňujeme, aby si formu své solidarity zvolily samy a nikdo jim nenutil, kolik migrantů musí povinně přijmout na své území,“ zdůrazňuje ministr.

Pokud si ovšem země zvolí finanční solidaritu, zvažuje se platba ve výši přibližně půl milionu korun za každého migranta, kterého nebude chtít přijmout. Rakušan v této souvislosti ale upozorňuje na to, že se Česku podařilo vyjednat výjimku, protože zemi zasáhla uprchlická vlna z Ukrajiny a více než tři procenta obyvatel nyní tvoří Ukrajinci.

„Česko, Polsko a pobaltské země coby ty nejpostiženější nebudou do solidárního mechanismu momentálně přispívat nic. To bych dvakrát podtrhl a v kontextu vět o vlastizradě bych se podíval na výsledek: nejsou relokace a jako postižená země neplatíme nic do solidárního rozpočtu. Opravdu nevím, co lepšího šlo vyjednat,“ podotýká.

Bezpečnější Česko

Lídr hnutí ANO Andrej Babiš dohodu označuje za selhání vlády, podle Rakušana ji ale zřejmě ani nečetl: „Kdysi dávno na jednom jednání říkal, že zákony nečte, tak možná nečte ani migrační pakt. Za druhé je to jeho politická taktika – politika strachu a rozdělování společnosti. Jednou se mu povedlo na imigrantské téma volby vyhrát, tak si to chce zopakovat a už tak rozbouřenou společenskou atmosféru vyhecovat do dalších výšin.“

Ministr vnitra odmítá i kritiku z vládního tábora od europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL), podle něhož Rakušan překročil mandát vlády. Právě europoslanci nyní budou o migračním paktu, jak ho dojednali ministři členských zemí, hlasovat.

„Od mandátu jsem se neodchýlil a i během samotného jednání jsem několikrát byl v telefonickém kontaktu s premiérem. Z jeho slov se mi zdá, že vychází z textu migračního paktu z roku 2020, nevím, jestli četl dojednané změny,“ nesouhlasí Rakušan.

Zaznívají prý i hlasy, že se Česku podařilo dojednat více, než se čekalo, například pokud jde o výjimku z placení do solidárního mechanismu. Dohoda podle něj zlepšuje bezpečnost Česka a odpůrcům chce předložit argumenty.

„V čem by to mohlo ohrožovat naši bezpečnost? Lépe chráníme hranice. Lépe můžeme vracet lidi do zemí původu a nemusíme na naše území vzít jediného migranta, kterého nechceme. Tři výsledky, které jasně zvyšují bezpečnost České republiky,“ konstatuje.

