Někteří lékaři se mýlí a jsou ohledně covidu jen poučenější laici, míní šéf České lékařské komory

Česká lékařská komora (ČLK) vyzvala k legislativním změnám, které by umožnily nařídit povinné očkování proti koronaviru. „A to pro osoby starší 18 let, pokud tyto nemají opravdu závažné zdravotní kontraindikace, neboť očkování prokazatelně může zachránit život," zdůrazňuje prezident České lékařské komory Milan Kubek. Interview Plus Praha 20:48 23. listopadu 2021

Komora dále vyzvala lékaře, aby respektovali odborná doporučení a podporovali očkování, a to včetně podávání takzvané posilující třetí dávky. A aby neškodili svým pacientům šířením nepodložených pochybností o účinnosti a bezpečnosti o očkování.

Trest by měl podle Kubka přijít v momentě, kdy lékař svého pacienta poškodí – například tím, že mu brání v přístupu k očkování nebo k monoklonálním protilátkám, když je pacient potřebuje. „To jsou konkrétní poškození zdraví, kde komora jednat může a bude,“ deklaruje.

V krajním případě může Česká lékařská komora svého člena vyloučit, což znamená zákaz výkonu povolání. Rozhodnutí je následně přezkoumatelné soudem, Kubek si ale není vědom případu, kdy by vyloučený lékař s odvoláním uspěl.

Laická veřejnost by si prý měla dávat pozor na to, když o očkování a epidemických otázkách mluví například kardiochirurg, stomatolog nebo onkolog, kteří jsou ohledně koronaviru jen trošku poučenějšími laiky.

„Lidé pohybující se ve veřejném prostoru také mají svou historii. A ti, kteří se vždy mýlili, jsou velmi užiteční: Když radí, ať jdete doprava, tak víte, že je dobré jít doleva. Klasický příklad je doktorka Peková, která před rokem a půl tvrdila, že covid vymizel. A dnes stejně suverénně tvrdí zase jiné nesmysly,“ upozorňuje šéf lékařské komory.

Vědci mají jasno

„Vědci, ti seriózní, mají jasno, že očkování proti covidu je bezpečné. Je to velice závažná a zákeřná nemoc, o které ještě všechno ani nevíme. Často se opakuje: ‚Naučme se s covidem žít.‘ Já lidsky dodávám: Neučme se s ním umírat,“ podotýká Kubek.

Očkování je podle něj jediná cesta i přesto, že imunita získaná proděláním nemoci nebo podáním vakcíny klesá rychleji, než se předpokládalo.

Je proto nutné přeočkovávat. Komora ve svém prohlášení vyzývá ke zkrácení platnosti covid pasů u osob, které mají pouze dvě dávky vakcíny, a to na šest měsíců, což by bylo analogicky k těm, kteří nemoc prodělali.

„Epicentrum covidu je teď opravdu ve střední Evropě a my s tím musíme něco dělat. Lidé, kteří teď půjdou na první dávku, tak budou reálně chráněni až někdy na konci roku. Stávající vlnu nelze zastavit nijak jinak než tím, že se prostě přestaneme mezi sebou stýkat a přestaneme chodit tam, kde je velká kumulace lidí,“ podotýká Kubek.

Připomíná situaci z loňska, kdy na začátku prosince došlo k rozvolnění, po kterém ale následovaly tři měsíce v karanténě a celkově 30 tisíc mrtvých. „Neměli bychom donekonečna opakovat stejné chyby. U brzdících opatření platí, že čím později je přijímáte, tím musejí být tvrdší a přísnější, aby fungovala,“ vysvětluje.

Ve výsledku pak zemře více lidí a ekonomické škody budou závažnější, než kdyby byla opatření přijata včas. „Vždy je lepší mířit před ten virus, jako na pohyblivý terč. Jenže vláda s opatřeními míří za terč. A doufá, že nějaký odražený brok virus trefí. Ale tak to prostě nefunguje,“ dodává.

Co by měla nastupující vláda udělat, aby se restrikce více respektovaly? Poslechněte si v záznamu Interview Plus.