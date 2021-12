Šéf Nezávislého odborového svazu policie: Povinné očkování vráží do sboru klín, důsledky nejsou jasné

Dosluhující vláda chce zavést povinné očkování pro lidi nad 60 let a vybrané profesní skupiny. Vyhláška vyjde ve Sbírce zákonů příští týden. Nastupující kabinet povinnost pro kategorii 60+ kritizuje, u profesních skupin si ho ale dokáže představit. „Očkování podporujeme na bázi dobrovolnosti, protože vnímáme, jak to do společnosti i v bezpečnostní sboru vráží klín,“ řekl Radiožurnálu předseda Nezávislého odborového svazu policie Tomáš Machovič. Praha 18:00 5. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policejní prezident Jan Švejdar hovořil o tom, že v případě povinného očkování by mohlo policejní sbor opustit až 10 000 lidí. Ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V médiích zazněly ze strany policistů k povinnému očkování výhrady. Ale vzhledem k tomu, že už ministerstvo takovou vyhlášku připravilo a vyjde ve Sbírce zákonů, berete povinné očkování policistů chtě nechtě jako hotovou věc?

Počítám s tím, že ta vyhláška vyjde. Otázka je, jakým způsobem bude pokračovat v únoru.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s Tomášem Machovičem

Kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) a celý AntiCovid tým nastupující koalice podmínil povinné očkování souhlasem profesních skupin. Už jste o té otázce s někým z AntiCovid týmu jednali?

Ne, nejednali. My od začátku uvádíme, že očkování podporujeme na bázi dobrovolnosti, protože vnímáme, jak ve společnosti i v bezpečnostním sboru vráží povinné očkování klín.

Proč ale tento krok vyvolává - jak ve společnosti, tak policejním sboru - jisté kontroverze, když je v něm více než 80 procent policistů očkovaných?

Protože do současné doby nebyl nikdo v případě povinného očkování schopen říct, jak a jaké záruky stát přebírá, jakým způsobem se bude dané očkování vymáhat.

Jestliže se třeba příslušník nebude moci očkovat z důvodu zdravotního, případně politického, náboženského nebo vlastního rozhodnutí, co se s ním stane? Zákon o služebním poměru hovoří jasně: v případě, že byste se neočkoval, je to důvod k propuštění ze služebního poměru.

Naše vláda povinné očkování pro lidi nad 60 let zruší, řekl Jurečka. Kritizoval dosluhující kabinet Číst článek

Takže kdyby tyto otázky byly vyjasněné, tak by ty námitky odpadly, nebo ne

Nemyslím si, že by úplně odpadli, protože se tady dostáváme do nějakého počtu příslušníků, kteří se stoprocentně nebudou chtít očkovat, z vlastního rozhodnutí, případně politického nebo jiného. A obáváme se, že by to mohlo narušit i personální stavy v bezpečnostních sborech.

Až 5 % zásadně proti

Jaké procento lidí v policejních řadách, když už o tom mluvíte, jsou vyloženě odmítači vakcín, případně sympatizanti těch, kteří proti očkování protestují?

Většina příslušníků bezpečnostních sborů je určitě pro očkování. Je to vidět i na těch číslech, která v současné době máme nebo o nich víme - je to 83 %.

Když si to vezmeme, je nějakých 17 procent příslušníků neočkovaných. To dělá kolem 9000 příslušníků, kteří nejsou naočkováni.

A z těch 17 procent byste si netipl, jaká část spíš váhá a jaká je opravdu razantně proti?

Myslím, že se to pohybuje mezi dvěma až pěti procenty.

„Všichni policisté nejsou v přímém výkonu, nechodí po restauracích. Je otázka, jestli takový policista je méně nebo více kontaktů než třeba pokladní v obchodě.“ Tomáš Machovič

A co se týče samotných argumentů, proč povinně očkovat policisty i další skupiny, o kterých jsme tu mluvili, tak čistě z praktického hlediska: neměly by být ti, kdo běžně přicházejí do styku s větším počtem lidí, co nejvíce chráněni? Podobně jako zdravotníci, pracovníci sociálních služeb nebo hasiči vstupujete často do úzkého kontaktu s veřejností.

Určitě souhlasíme s tím, že příslušník by se měl očkovat na bázi dobrovolnosti. V současné době máme spoustu příslušníků, kteří se očkují jinými látkami nebo v rámci jiných nemocí.

Nastává tady ale problém v tom, že někteří nevěří očkovacím látkám. Jsou přesvědčeni, že jsou do něčeho nucení, a proto by mohlo být nebezpečí, že by se rozmýšleli, jestli dál v bezpečnostních sborech zůstat.

Skutečně se obáváme spíš toho personálního hlediska. Vnímáme to, že každý je zodpovědný sám za sebe, za své okolí - s kým spolupracuje a s kým se stýká.

Ale může působit paradoxně například situace, kdy jde neočkovaný policista zkontrolovat dodržování protiepidemických pravidel v restauraci. Neměli by jít policisté jako celek, jako složka státu příkladem a jako první dodržovat bez rozdílu to, co stát považuje za svoji prioritu?

To je nějakým způsobem extrémní příklad, ale samozřejmě to může nastat. Musíme si říct, že všichni policisté nejsou v přímém výkonu, nechodí po restauracích.

Policejní šéf varuje před ztrátou 10 tisíc lidí, odmítají vakcínu. Vláda by podle něj měla zvážit následky Číst článek

Máme analytiky, máme služby kriminální policie, vyšetřování. Teď je otázkou, jestli takový policista nebo příslušník má méně nebo více kontaktů, než třeba pokladní v obchodě.

Vlastní rozhodnutí

Když mluvíte o obavách z odchodu lidí, o co se opírají odhady, že ze služby odejde v případě povinného očkování až 10 tisíc lidí? Jsou na to nějaké analýzy? Vy sám jste řekl, že těch 17 % je nějakých devět až deset tisíc policistů, ale vyloženě odmítačů jen dvě až pět procent, takže by to mohlo být výrazně méně, než bylo odhadováno, ne?

To číslo, které uvedl pan policejní prezident (Jan Švejdar), vycházelo z okamžitého počtu, což vychází na těch 10 tisíc lidí. Věřím tomu, že část příslušníků to možná přesvědčí, nebo se sami rozhodnou. Jsme stoprocentně pro očkování, ale na bázi dobrovolnosti, popřípadě nějakou pozitivní motivací, aby se příslušník rozmyslel.

Ale máme tady nějakou část policistů, kteří tomu nevěří, jsou přesvědčeni o tom, že se nemají nechat očkovat, a to by mělo být na bázi k jejich vlastního rozhodnutí.

Čtrnáct procent Čechů je pevně rozhodnutých se neočkovat, vyplývá z průzkumu STEM Číst článek

Myslíte si, že by to bylo výrazná ztráta pro policii? Třeba zkušenosti z Francie ukazují, že tam zdaleka takový úbytek zaměstnanců po zavedení dané povinnosti nebyl. A navíc i v současnosti je sbor do jisté míry oslabován tím, že spousta lidí je nemocných nebo v karanténě. A pokud by byli očkovaní, tak by se toto riziko snížilo.

Vnímáme to, že očkování je určitě ku prospěchu společnosti nebo spíše jedince tak, aby nedošlo k nějakým vážnějším zdravotním následkům, aby nebyl na intenzivní péči.

Ze zkušenosti z vlastního okolí všichni víme, že i očkováný může být nakažen nemocí covid. Takže spíš vnímáme ochranu příslušníků v rámci toho, aby nedošlo k úmrtí, případně vyřazení v rámci intenzivní péče.

Ještě jedna otázka na závěr. Musíte zasahovat v případě incidentů spojených často i s koronavirovou krizí. Zaznamenáváte v posledních týdnech, měsících konfliktní situace častěji než v minulosti?

Určitě. Domnívám se, že začíná vznikat více konfliktů ve společnosti, ať je to při kontrole v restauracích, s provozovateli restaurací. Ale vnímáme to i v běžném provozu, když si příslušník dojde na oběd a nebo jde se svými kamarády, že jsou tam rozdílné názory na očkování. A to, jak říkám, je přesně ten klín, který do společnosti tímto přichází.