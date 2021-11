Dokud je dobře, tak neděláme nic. To je ta chyba. Očkování má být povinné, tvrdí matematik Levínský

Rakousko zavádí lockdown pro neočkované, kteří nově smějí z domova odejít jen do práce, na nákup nezbytně nutných věcí a na zdravotní procházky. „Myslím, že to je velice nečisté řešení. Jsem za systémové řešení, jako to máme u jiných očkování, tedy aby bylo jednoduše povinné a nemuseli jsme to řešit,“ říká pro Plus matematik René Levínský z Centra pro modelování biologických a společenských procesů. Praha 21:18 15. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít René Levínský | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Situace je v této chvíli tak špatná, že bychom neměli přicházet s tímto opatřením. S tím jsme měli přijít v srpnu, kdy jsme měli před sebou pět dobrých týdnů. Jenže systém v této zemi je takový, že dokud je dobře, tak neděláme nic. To je ta chyba, problémům je třeba předcházet, ne je nechat eskalovat,“ zdůrazňuje expert.

Negativní motivace k očkování prý sice funguje, má ale vysoké společenské náklady a vede k většímu rozdělení a nedůvěře ve společnosti. Levínský rovněž odmítá možnost finanční motivace, která by v lidech jen vyvolala pochybnosti o skutečných cílech vakcinace.

Postoj k očkování také ukazuje na přetrvávající rozdíly mezi západními a postkomunistickými zeměmi, míní.

„Můžeme se podívat, jak vypadá situace v Portugalsku, kde je proočkováno nějakých 98 procent dospělé populace, a jak vypadá situace v Rusku. Musíme si prostě říci, že je přeci jen chceme být spíš Portugalsko než Rusko,“ dodává matematik.

Společnost jako ementál

Levínský upozorňuje na to, že mezi očkovanými je desetkrát méně nakažených. Účinek vakcíny proti nakažení sice s časem od jejího podání klesá – zejména v případě seniorů, kteří byli očkováni nejdříve, klesá na 60 procent.

„Je to hodně, nebo málo? Já si myslím, že to je poměrně solidní výsledek, ale není to výsledek, který by umožňoval společnosti se tvářit, že je všechno v pořádku,“ uvádí s tím, že jednotlivá opatření přirovnává k plátkům ementálu – když se položí dobře přes sebe, tak přes ně není vidět, jakkoliv je každý plátek děravý.

K „plátku“ v podobě očkování je tak třeba přidat další, jak to udělali například v Nizozemsku, kde je naočkováno asi 85 procent dospělé populace, ale premiér Mark Rutte přesto oznámil nutnost přejít na tři týdny do částečného lockdownu.

„Aby nám reprodukční číslo klesalo, potřebujeme 80 procent lidí, kteří jsou stoprocentně imunní. To nemáme, musíme k tomu očkování něco přiložit. Domnívám se, že třetí dávky a testování ve školách a ve firmách by mělo být daleko levnější a rozumnější,“ podotýká Levínský.

Na rozdíl od loňského roku totiž nyní máme k dispozici nejen očkování, ale také rychlé testy a monoklonální protilátky, které u nakažených brání těžkému průběhu nemoci. „Z etického hlediska je situace zcela jiná než loni,“ dodává.

