Pokuta kvůli povinnému očkování? ‚Až 10 tisíc, podle soudů jednorázově,‘ říká ústavní právník

Ministerstvo zdravotnictví připravuje vyhlášku o povinném očkování proti covidu-19 pro určité skupiny obyvatelstva. Ta má doplnit zákon o ochraně veřejného zdraví, který se obecně vakcinace týká. Vyhláškou se teď zabývá Legislativní rada vlády. Jaké mohou být sankce? Odpovídal člen rady a ústavní právník Jan Wintr. Praha 10:42 6. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Očkování proti koronaviru je zdarma (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Vyhláška vyjmenovává povinná očkování a frekvence, v jakých se mají lidé očkovat,“ přiblížil pro Český rozhlas Plus ústavní právník Jan Wintr, který měl možnost se s vyhláškou seznámit.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor k vyhlášce o povinném očkování proti covidu

Povinnost očkování by měla platit od března mimo jiné pro zdravotníky, pracovníky v sociálních službách, vojáky nebo pracovníky integrovaného záchranného systému jako policisty, záchranáře, hasiče a také pro všechny lidi nad 60 let.

„Sankce jsou upraveny v samotném zákoně o ochraně veřejného zdraví. Zákon stanovuje, že kdo se neočkuje, ač je k tomu povinen, tak za to dostat pokutu až deset tisíc korun. Soudy to vyložily tak, že ji může dostat jednorázově,“ dodává.

Vojtěch: Povinné očkování se bude týkat lidí starších 60 let, strážníků nebo studentů zdravotnických škol Číst článek

Povinné očkování lidí nad 60 let proti koronaviru podle něj ale stejně skončí u soudu. „Určitě to někdo napadne a budou o tom muset soudy rozhodovat. Základně to odůvodněné je. Ukazuje se tam, jak starší osoby jsou náchylnější na těžší průběh nemoci, jak jim hrozí, že skončí na jednotkách intenzivní péče, a jak v těchto věkových kategoriích očkování významně snižuje riziko,“ přibližuje Wintr.

Zároveň připouští, že odůvodnění by mohlo být ještě lepší. Upozorňuje ale, že vyhláška ještě nemá konečnou verzi. „Vyhláškou se dnes (v pondělí – pozn. red.) bude zabývat Komise pro správní právo Legislativní rady vlády, kde se bude diskutovat o textu vyhlášky a také o odůvodněné, které se možná ještě trochu změní,“ doplňuje ústavní právník.

Proč ministerstvo vydává vyhlášku, a ne nový zákon? Dozvíte se v audiozáznamu rozhovoru, který vysílal Český rozhlas Plus.