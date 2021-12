Politikům chybí pokora a odvaha. Třeba mluvit o povinném očkování, říká expremiér Dzurinda

Slovensku patří letos na podzim nelichotivá první příčka na světě v počtu nakažených koronavirem na 100 tisíc obyvatel. „Čelíme velké polarizaci. Na jedné straně je slabá vláda a na druhé štvavá opozice. Problém je ale primárně na straně vlády,“ řekl Českému rozhlasu Plus bývalý slovenský premiér Mikuláš Dzurinda. Praha 19:12 2. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mikuláš Dzurinda | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Lidé jsou zmatení a pod vlivem dezinformací. Ve svobodném světě se bohužel řada lidí živí šílenstvím, jako jsou falešné zprávy. A ty jsou tak účinné, jak jasně, jednotně a razantně dokáže vláda komunikovat svoje postupy – vláda toho absolutně není schopná. Buď spí, nebo vysílá protikladné signály,“ kritizuje.

Pozastavuje se nad tím, že zatímco slovenský premiér Eduard Heger prosazuje povinné očkování, jeho předchůdce, ministr financí a stranický šéf Igor Matovič, chce zavádět 500 eurové poukázky pro očkované seniory.

„Nevyzývá k zodpovědnosti, ale věří, že si je koupí. A jak to vypadá, když s tímto tématem nepřichází premiér, ale ministr, do jehož kompetencí to podle zákona nepatří. Jak to můžou chápat občané a jak to může nevyužít opozice v jejím nelítostném souboji s vládou?“ ptá se Dzurinda.

Momentálně nejsilnější strana, HLAS – sociálna demokracia expremiéra Petera Pellegriniho, ostře kritizuje vládu za zvládání pandemie. Sám Pellegrini se přitom nenechal veřejně očkovat a podle Dzurindy je to politik typu kam vítr, tram plášť.

„Nevidím mu do hlavy, ale myslím, že jen kalkuluje a snaží se povalit vládu. A vládní koalice nedělá nic jiného, než že mu to ulehčuje,“ poznamenává.

Politikům chybí odvaha

Pozitivní na současné politické situaci na Slovensku je podle Dzurindy naopak to, že politici nezasahují do činnosti policie a orgánů činných v trestním řízení.

Oceňuje také prezidentku Zuzanu Čaputovou, která prý nepochybně věří hodnotám západní civilizace a demokratického světa. Zároveň by ale měla být více slyšet a být razantnější.

„Díky bohu za Čaputovou, ale cítím, že jí chybí politická zkušenost. Nepracovala v exekutivě, přišla z občanského sektoru. Ale líbí se mi, že se snaží, v tom bych ji rád povzbudil,“ doplňuje.

Politice v Evropě i ve světě podle Dzurindy dominuje populismus a ze slova reforma je téměř sprosté slovo:

„Neříkáme, v čem je problém, a přijímáme různé vize ne na příští rok, ale nejlépe na dobu za třicet let. A potom na ně zapomeneme,“ říká s odkazem na Lisabonskou strategii z roku 2000, podle níž se Evropská unie chtěla do deseti let stát nejkonkurenceschopnější ekonomikou na světě.

„Toto je naše slabina. Příliš mnoho pěkných řečí, málo zodpovědnosti, odvahy a vůdčích schopností. Nikdo se dnes na Slovensku neodváží říct to, co rakouská vláda – povinné očkování,“ dodává.

Z politiky se prý vytrácejí ctnosti, jako je ochota trpět a nést odpovědnost za své rozhodnutí nebo pokora a leadership obecně.

„Jako by si lidé vstupující do politiky nebyli vědomi úskalí a těžkostí, které politika přináší. Chybí politické vůdcovství, zodpovědnost, odvaha a trpělivost jednat. To je problém dnešní slovenské politiky,“ uzavírá.

