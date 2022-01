Senátorka Dernerová: Nemůžeme mít každé tři měsíce povinné očkování, když protilátky vyvanou

Skupina senátorů se kvůli povinnému očkování obrátila na Ústavní soud. Podle nich je v rozporu s Listinou základních práv a svobod. „Očkování by nemělo být povinné. Každý by měl být zodpovědný za své zdraví,“ vysvětluje iniciátorka stížnosti, senátorka Alena Dernerová (STAN). „Svoboda má na rubu také odpovědnost. Pokud člověk nežije jako Robinson na pustém ostrově, je zodpovědný za své okolí,“ reaguje prezident lékařské komory Milan Kubek. Pro a proti Praha 22:22 6. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Skupina senátorů se kvůli povinnému očkování proti covidu-19 obrátila na Ústavní soud | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Řada lidí, kteří odmítají očkování, když jsou potom nemocní, ještě rádi využijí služeb zdravotnictví, které je pak přetížené. A léčba takových lidí samozřejmě stojí i obrovské peníze,“ upozorňuje Kubek.

Česká lékařská komora je podle svého prezidenta pro povinné očkování všech osob starších 18 let, které nemají nějaké závažné zdravotní kontraindikace.

Dernerová jako jeden z argumentů proti povinnému očkování uvádí, že vakcinace nevyvolává kolektivní imunitu.

„Maximálně můžete chránit sám sebe. I po očkování můžete nakazit druhého člověka. To razítko tedy nemá být povinnou očkovací látkou. Notabene v současné době se očkuje látkou, která účinkuje na takzvanou wuchanskou variantu, ale nebude vůbec účinná na omikron,“ vysvětluje.

Podle šéfa lékařské komory ale očkování kolektivní toleranci vyvolává. Nezajistí, že se člověk nemůže nakazit, nebo že nemůže nakazit nikoho jiného. Ale zajistí podle něj dvě věci. Pravděpodobnost, že se nakazíte, nebo nakazíte někoho jiného, je výrazně menší. A klinický průběh onemocnění u očkovaných osob je výrazně mírnější.

„Podle posledních čísel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) z listopadu a prosince snižuje třetí dávka očkování riziko hospitalizace u pacientů ve věku 40 až 60 let 88krát. U osob 60 až 80 let 42krát a riziko nutnosti hospitalizace na jednotce intenzivní péče u těchto seniorů 67krát. Jsou to tvrdá data, která ukazují, že očkování funguje a díky němu desítky tisíc lidí nepřišly o život,“ vypočítává.

Dernerová: Nejsem odpíračka

Kubek zmiňuje, že senátorka Dernerová je známá jako odpíračka očkování už delší dobu.

„Ostatně se senátorkou Jitkou Chalánkovou už v létě podávaly k trestnímu tribunálu v Haagu žalobu na Česko za údajné zločiny proti lidskosti páchané v souvislosti s očkováním a požadovaly, aby očkování občanů v Česku bylo okamžitě zastaveno,“ tvrdí.

Stížnost do Haagu jsme se senátorkou Chalánkou nesepisovaly, reaguje Dernerová. Sepisovali ji, jak upozorňuje, právníci Velké Británie, Francie, Slovenska a České republiky.

„My jsme to podepsaly jako dvě političky s tím, že jde o akci, která má vyvolat diskusi o tom, jak očkování chrání, či nechrání, jestli je nutné lidi nutit k vakcinaci,“ připomíná lékařka.

Důrazně se také ohrazuje proti tomu, že je odpíračka očkování. „To není pravda. Říkám ano, vakcinujme, ale rozumně. A rozumná cesta je: ne povinnému očkování.“

„Je to o tom, aby se očkovaly rizikové skupiny. Musíme se podívat, kdo na JIP končí. Mám také čísla od profesora Ladislava Duška (ředitel ÚZIS, pozn. red.), podle nich jsou to dvě třetiny lidí bez očkování a třetina lidí, kteří jsou po druhé dávce. Neznám ale věkový profil těch pacientů, jejich komorbidity a nevím, jaká byla jejich přednemocniční péče. Nutné je také zdůraznit, že na JIP nejsou lidé, kteří prodělali covid a nejsou očkovaní, nebo mají inkompletní očkování, takže ti jsou chráněni také. Proto musíme postupovat velmi racionálně,“ vyzývá.

Přeočkovávání je standardní věc

Kubek opakuje, že pokud se chce společnost z opakující se krize dostat, jiná cesta než přeočkovat prakticky všechny obyvatele starší 18 let, neexistuje.

„Všechno ostatní je politický kompromis a záleží čistě na tom, jak dlouho budou politici okolo té horké kaše chodit, jak budou odvážní, či neodvážní. Protože čím déle to bude trvat, tím více lidí zemře a tím větší budou ztráty na životech. A tím déle bude trvat, než se vrátíme k normálnímu životu,“ říká.

Senátorka opět připomíná, že se dva roky očkuje stejnou látkou proti wuchanské variantě. „Nevím, jestli má firma Pfizer vyvinutou vakcínu na omikron, ale ten profrčí tak rychle, že by asi byla zbytečná.“

„Proč se tedy máme očkovat něčím, co v současné době nepokrývá epidemickou situaci? Přece nemůžeme mít povinné očkování, které bude co tři měsíce nebo půl roku, protože protilátky vyvanou po čtyřech měsících. A nemůžeme přece očkovat všechny lidi na 18 let, i když jsou úplně zdraví,“ upozorňuje.

Kubek připouští, že účinnost vakcín vyvinutých proti původní variantě koronaviru je vůči nové mutaci menší. Žádný jiný lepší nástroj ale podle něj nemáme.

„Ukazuje se, že lidé, kteří mají tři dávky očkování v zemích, kterou varianta omikron proběhla a probíhá v současnosti, mají výrazně menší komplikace, méně často se dostanou do nemocnic. A přeočkovávání je naprosto standardní věc. Budeme se pravděpodobně přeočkovávat, ale je to docela slušná cena za to, abychom mohli normálně žít,“ míní šéf lékařské komory.

