Vojáci i zdravotníci: ústřední krizový štáb se shodl na povinném očkování vybraných profesí proti covidu

Povinně očkovat proti nemoci covid-19 by se měli zdravotníci, sociální pracovníci, členové záchranného systému, vězeňská služba, vojáci, dobrovolní hasiči u některých jednotek a lidé nad 60 let, shodl se Ústřední krizový štáb. Nyní by mělo ministerstvo zdravotnictví navrhnout znění vyhlášky o povinném očkování, řekl v pondělí novinářům ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Na ředitelích sborů pak bude, aby přesvědčili o očkování své podřízené. Praha 14:24 29. listopadu 2021

Podle Hamáčka je shoda na tom, kterých profesí se má povinnost očkování týkat. „Ještě se vedly diskuse o obecních a městských policiích,“ uvedl. Povinná vakcinace příslušníků není podle ministra ojedinělou záležitostí, je zavedena i v některých dalších zemích Evropské unie.

„Pak to bude na jednotlivých ředitelích sborů, aby to projednali se svými příslušníky tak, aby ta situace byla co nejméně komplikovaná,“ prohlásil Hamáček.

Například policejní prezident Jan Švejdar minulý týden uvedl, že policie by mohla ztratit až 10 tisíc lidí, kteří dosud odmítají očkování proti covidu-19. Povinné očkování policistů si nyní neumí představit, dodal.

O povinné vakcinaci pro některé profese a lidi nad 60 let stát uvažuje kvůli zesilující epidemii koronaviru. Vláda otevřela debatu minulé pondělí, nyní podle Hamáčka jedná skupina na úrovni náměstků.

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) také dříve uvedl, že by vybrané profese a lidé nad 60 měli být podle odborníků úplně naočkovaní 1. února. Povinné očkování některých profesí podle něj podpořili i hejtmani.

V neděli v Česku přibylo 9292 potvrzených případů koronaviru, což je dosud nejvyšší nedělní nárůst od začátku epidemie. Po dvou dnech, kdy v mezitýdenním srovnání počty nově nakažených klesly, byl tentokrát přírůstek proti minulé neděli zhruba o 1000 případů covidu-19 vyšší.

Laboratoře přitom provedly méně testů než před týdnem. Počet hospitalizovaných s koronavirem se mírně zvýšil na 5804 pacientů, v těžkém stavu je 947 z nich.