Výběr z médií: ceny povinného ručení, Češky méně kojí a nedostatek samotestů na covid-19

V českém tisku se v úterý dočtete, že ceny povinného ručení klesat nebudou, píše Mf Dnes. Češky podle Deníku čím dál méně kojí. A zájem o samotesty na koronavirus roste, proto některé lékárny hlásí podle Práva vyprodáno. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:04 9. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Povinné ručení může zdražit mimo jiné kvůli rostoucím cenám aut, píše Mf Dnes (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

E15

Pražská Michle se mění v rezidenční lokalitu, to je titulek deníku E15. Kromě brownfieldů vyrostou nové budovy i v části staré Michle. Developeři tam skupují donedávna využívané pozemky. Například v areálu po bývalých pekárnách mají vyrůst bytové domy pro zhruba 1 700 lidí, mateřská škola a nový park.

Mf Dnes

I když řidiči kvůli lockdownu loni jezdili méně a ubylo dopravních nehod, ceny povinného ručení klesat nebudou. Upozorňuje na to Mf Dnes. Povinné ručení naopak může zdražit kvůli rostoucím cenám aut a tedy vyššímu plnění v rámci škod.

V restauracích budou platit i samotesty. Výsledek mohou zákazníci použít 24 hodin Číst článek

Lidové noviny

Přibývá rodičů a prarodičů, kteří svým dětem kupují nemovitosti. Jak si všímají Lidové noviny, musí kvůli tomu sahat do svých úspor nebo prodávat majetek - třeba chaty. Podle realitních kanceláří tím lidé v důchodu chtějí mladým ulehčit vstup do samostatného života v době, kdy je pořízení vlastního bydlení extrémně drahé.

Deník

Češky čím dál méně kojí. Deník upozorňuje, že až polovina novorozeňat dostane už v porodnici příkrm a třetina dětí nedostává mateřské mléko vůbec. Důvodem je zejména přístup zdravotníků k matkám. V nemocnicích nemají čas vysvětlovat a navádět.

Hospodářské noviny

České vysoké učení technické bude jako první instituce na světě testovat využití leteckých biopaliv u malých a středně velkých letadel, píší to Hospodářské noviny. Udržitelná paliva, takzvaná Sustainable Aviation Fuels, míchají aerolinky povinně do klasického leteckého petroleje. Zatím to může být maximálně půl na půl. ČVUT bude od roku 2022 zkoušet i vyšší poměry.

Právo

Lékárny evidují rostoucí zájem o samotesty, na některých místech musí lidé na jejich dodávky čekat. To je téma úterního Práva. Odběrová místa, kde zájemce otestují zdravotníci, pak mnohdy nemají otevřeno o víkendech. A neočkovaní lidé za výtěr musí zaplatit.

Právo zjistilo, že nedostatek antigenních testů je třeba v Českých Budějovicích nebo Karlových Varech. V jedné z lékáren v Jihlavě testy nemají už týden. A podle lékárnice z Plzně se teď za den prodá tolik, co dřív za měsíc.