Povinné ručení se bude platit za segwaye, sněžné skútry nebo golfové vozíky, schválila Sněmovna

Povinné ručení bude zřejmě nutné platit za víc druhů vozidel. Nově se má vztahovat třeba na elektrické koloběžky, segwaye, sněžné skútry či motorová golfová vozítka. Povinnost platit toto pojištění odpovědnosti z provozu vozidla také přejde z vlastníka na skutečného provozovatele vozu. Počítá s tím návrh nového zákona, který v úterý v úvodním kole podpořila Sněmovna. Praha 22:38 26. září 2023

Norma převádí do českého práva evropskou směrnici, účinná by měla být od Vánoc. Zákon nově definuje pojem vozidlo, čímž rozšiřuje okruh vozidel, za která bude nutné povinné ručení platit. Nově se tato povinnost bude vztahovat na všechna motorová vozidla s konstrukční rychlostí vyšší než 25 kilometrů za hodinu a na motorová vozidla s konstrukční rychlostí vyšší než 14 kilometrů za hodinu, která váží víc než 25 kilogramů.

Zákon zároveň stanovuje, že za motorová vozidla se považují ta, kde je motor hlavním zdrojem pohybu. Pokud policista při kontrole vozidla podléhajícího povinnému pojištění zjistí, že toto vozidlo nemá povinné ručení, bude mít právo přikázat řidiči, aby takové vozidlo odstavil.

Výjimku budou mít například elektrokola, protože jejich primárním zdrojem energie je šlapání, a ne pouze přípojný motor. Výjimku budou mít také zahradní traktory, které se pohybují výhradně na soukromém pozemku. V momentě, kdy vyjedou mimo něj na silnici, stávají se vozidlem a musí mít pojištění, upozornilo již dříve ministerstvo financí. Nově by podle zákona měl povinné ručení platit provozovatel vozidla, nikoli jeho vlastník.

Změna podle důvodové zprávy k návrhu zákona vychází z negativních zkušeností s dosavadní právní úpravou při vyřizování přestupků, zániku pojištění nebo využívání systému bonusů a malusů při stanovení výše pojistného.

Konec zelených karet

Nový zákon rovněž ruší takzvanou zelenou kartu pro prokazování zaplaceného povinného ručení na území Česka. Karta podle důvodové zprávy ztrácí svůj význam vzhledem k digitalizaci systému kontrol pojištění. Zelená karta tak bude nově sloužit pouze jako mezinárodní doklad o zaplacení pojištění odpovědnosti, pokud řidiči pojedou do zahraničí.

Zákon by měl zvýšit minimální limity pojistného plnění v případě újmy na zdraví, smrti nebo majetkové škody. Ve všech případech se limit zvyšuje z nynějších 25 milionů korun na 50 milionů korun. V případě újmy na zdraví nebo smrti se limit vztahuje na každou postiženou osobu, v případě majetkové škody je limit pro jednu škodní událost bez ohledu na počet poškozených.

Místopředseda hospodářského výboru Martin Kolovratník (ANO) upozornil na změnu týkající se práva pojišťovny chtít zpět od pojištěného peníze vyplacené za újmu, kterou způsobil. Jde o situace, kdy motorista porušil povinnosti ohledně technického stavu vozidla a toto porušení bylo v příčinné souvislosti se vznikem újmy.

Kolovratník poukázal na to, že nový zákon již neobsahuje slova o příčinné souvislosti. To podle něj může vést k tomu, že pojišťovny nebudou chtít újmu hradit i kvůli relativně drobné závadě, která nebude mít příčinnou souvislost s nehodou.

Podle Karla Haase (ODS) však i návrh nového zákona toto pravidlo zachovává, pouze ho formuluje jinak. Zpravodajka k návrhu zákona Zuzana Ožanová (ANO) přesto uvedla, že v této věci připravuje pozměňovací návrh.

Ministerstvo financí, které návrh zákona předložilo, předpokládá jeho účinnost od 23. prosince. Důvodem je skutečnost, že v tento den vyprší limit pro převedení evropské směrnice do národního práva členských zemí Evropské unie. Do té doby by ale musela zákon schválit Sněmovna i Senát a musel by ho podepsat prezident. Sněmovna v úterý proto zkrátila lhůtu pro projednání v hospodářském výboru na 30 dní místo obvyklých 60 dní.