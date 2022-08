Od ničivých záplav uběhlo 20 let. Jak se proměnil Karlín, jedna z nejzasaženějších pražských čtvrtí?

Zlatá cedulka s ryskou ve výšce asi dva metry tady ve vestibulu metra Florenc připomíná povodeň přesně před dvaceti lety.

Voda tenkrát zaplavila 18 stanic pražského metra a téměř 20 kilometrů tunelů. Napáchala tak škody za zhruba sedm miliard korun.

Dnes už bychom to ale nepoznali. Nedaleko je ale budova, na které je velká voda z roku 2002 patrná dodnes. Invalidovna.

V Invalidovně mě vítá koordinační pracovnice Národního památkové ústavu Nikola Klučarovská. Voda se sem do areálu dostala před 20 lety kanalizací, ze které tryskaly gejzíry až do výšky 1,5 metru.

„Pozorný návštěvník, když se zadívá, může na fasádě na různých místech vidět, kam až voda sahala. Je to vidět vyblednutím klasické červené barvy, taktéž popraskáním omítky do výše přízemí,“ popisuje Radiožurnálu Klučarovská.

Jedinou opravenou částí areálu Invalidovny je čelo budovy. Část fasády tehdy zrekonstruoval Vojenský historický archiv, který budovu spravoval do roku 2014.

„V roce 2014 spadla budova pod správu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, v roce 2017 se budova stává národní kulturní památkou, pak následně v roce 2018 přebírá budovu do správy Národní památkový ústav, který se zavázal k rekonstrukci,“ líčí Klučarová rozmanitou správu budovy. Ke kompletní rekonstrukci budovy by mělo dojít asi do tří let.

Karlínské kasárny

Invalidovna není jedinou po povodních neopravenou budovou. Areál Karlínských kasáren potkal podobný osud. Stejně tak je na Praze 8 ještě několik málo soukromých domů, které majitelé neopravili. Jeden takový najdeme u Kaizlových sadů.

„Myslím, že jediný zůstal, možná tu jsou jiné domy, ale nevím o nich, všechno se opravilo. Ono to trošku pomohlo, dostaly nový háv, ale samozřejmě každá povodeň je neštěstí svým způsobem,“ vzpomíná pamětník Rostislav, který v Karlíně žije celý svůj život.

Nejvíce zasaženou pražskou čtvrtí byl o povodních v roce 2002 Karlín. | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

„To bylo jezero velký, dva metry vody, já jsem předtím bydlel v přízemí: všude voda, zápach, bahno,“ popisuje události povodně Rostislav.

A podobné vzpomínky na dobu před 20 lety mají desetitisíce lidí, které velká voda nejen na Praze 8 vyhnala ze svých domovů.

Původně průmyslový a dělnický Karlín se ale od povodní přeměnil ve čtvrť kanceláří a luxusního bydlení. Nového využití se dočkala i řada bývalých industriální budov.

Největší stavební rozvoj se pak týkal oblasti kolem Vltavy, kde je navíc v plánu další velká výstavba a město tam chce vybudovat rozsáhlý park.