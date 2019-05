Není to nic, čím bychom se chtěli chlubit, říká šéf Povodí Labe k podezřelým aktivitám svého podřízeného

Generální ředitel státního podniku Povodí Labe Marián Šebesta v rozhovoru reaguje na podezření kolem svého podřízeného. Regionální šéf povodí Jiří Šikula čelí podezření, že se skrytě angažoval ve dvou firmách, které dostávaly od organizace veřejné zakázky. O Šikulově angažmá se ve státním podniku vědělo, jak Radiožurnálu potvrdili tři zaměstnanci. Jeho telefon navíc obě firmy uváděly jako svůj kontakt. Rozhovor Praha 15:15 16. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitel Povodí Labe Marián Šebesta v České televizi v dubnu 2016, kdy se vyjadřoval k možnému rozšíření oblastí Natura 2000. | Zdroj: ČT24.cz

Jak je možné, že na internetu bylo u dvou firem jako kontaktní telefon uvedeno Šikulovo služební číslo, které používá v Povodí Labe?

To je nějaká historie, ale je to věc, kterou vyšetřuje police, takže já vám k tomu nic moc neřeknu. To se případně zeptejte jeho.

To jsem se snažila. Ale jaksi to úplně nešlo. Nejdřív mi položil telefon, a když jsem se ho snažila zeptat osobně, tak se choval agresivně.

Aha, tak s tím vám nepomůžu, on je ze závodu Roudnice. (O chování Jiřího Šikuly se dočtete zde, pozn. red.)

Po stopách milionových zakázek od Povodí Labe: zbyla jen virtuální sídla a angažmá syna regionálního šéfa Číst článek

Trochu mě to překvapilo, od jednoho z šéfů Povodí.

No, on šéfem úplně není, je vedoucím střediska. Přiznám se, že k tomuhle nechci úplně hovořit, protože k tomu nemám moc co říct. Ale co se týče té vlastní věci, že se policie zajímá o soubor veřejných zakázek, tak to můžu potvrdit, že se nás policie ptala, co pro nás dělala společnost Van den Brook a Breacher (později přejmenovaná na Blitz Group, pozn. red.) a co jsme dělali my pro ně.

Co se týče pana kolegy, tak to, že měl někde číslo, to už jsme tady nějakým interním auditem probírali a říkal, že to je někde z historie, ale že to rozhodně nemá vztah k zaměstnání. On nemá žádnou pravomoc někde něco objednávat, uzavírat smlouvy, může podepisovat jen menší objednávky. On si může objednat šrouby, trochu to zlehčuju, ale není to tak, že by si ukázal prstem a někde uzavíral smlouvy nebo objednávky.

Číslo na webu

Ale do roku 2016 byl technický dozor na odboru investic. A tedy kontroloval plnění smluv s firmami.

Ano, to je pravda, to ano. To je předmětem činnosti technického dozoru.

A vám to nevadí, že na jednu stranu pracoval a pracuje v Povodí a na druhou stranu se takto angažoval ve firmách?

Mně to vadí, ale to vysvětlení tam je. Trochu odbočím. V rámci auditu jsme zjistili, že velké množství našich zaměstnanců dělá nějakou vedlejší pracovní činnost. Někteří z nich to měli povolené, někteří nikoliv.

Takže v rámci toho jsme tu rozjeli takovou větší akci, aby se v tom udělal pořádek. No a pan Šikula měl živnostenský list na provádění inženýrské činnosti a ve chvíli, když my jsme se ho ptali, tak nám řekl, že to už nedělá, že ho má pozastavený.

Ústečtí policisté se zabývají zakázkami pro Povodí Labe. Generální ředitel chce podobné případy prověřit Číst článek

Pokud vím, tak on patřil mezi ty, kteří to povolené neměli. Ale k věci, tam jde přece o něco jiného. Mně jde o to, jestli je podle vás normální praxe, že váš zaměstnanec je spjatý s firmami, která dostávaly od Povodí zakázky. A má na webu u firem dokonce uveden služební telefon.

Mně to vadí zpětně. Není to nic, čím bychom se měli chlubit. Ale já s tím bohužel nemůžu nic udělat, protože pokud mu nebude prokázán trestný čin, tak já ho podle zákoníku práce nemohu vyhodit. Jestli tam došlo k něčemu protiprávnímu, tak na to přijde policie.

Jak vám vysvětlil, že na webu byl jeho služební telefon?

Na to nemám vysvětlení. V rámci auditu, co jsme tu dělali, na to byl dotaz a bylo řečeno, že pro něj něco dělal a on tam bez jeho vědomí nebo nějakým způsobem použil jeho číslo a že to není aktivní. Ale já víc nevyšetřím, já se mohu pouze zeptat. Víc já s tím neumím udělat.

‚Optimální to asi není‘

Pojďme ke konkrétní věci. Jako technický dozor figuroval Jiří Šikula podle smluv například u zakázky na vyčištění koryta řeky Labe na dvou úsecích – v Horních Počaplech a Dolních Beřkovicích. Zakázku v roce 2011 za celkem 8,8 milionu získala firma Van den Brook. Jenže práce neprovedla a najala si již zmíněnou firmu Breacher. Jenže ta si na práce najala zpátky Povodí Labe. Za 4 miliony korun. Server Aktuálně nedávno upozornil, že 4,8 milionu korun, které ze státního podniku odtekly, zůstaly ve zmíněných dvou firmách. Není tohle jasný střet zájmů?

Zakázka prošla standardním schvalovacím procesem podle tehdy platných směrnic. Následně to bylo zařazeno do plánu oprav a odbor inženýrských činností vysoutěžil zhotovitele. Smlouvu tehdy uzavíral tehdejší generální ředitel.

My jsme byli nakonec i subdodavatel, ta věc asi není optimální, ale není nezákonná. Když nás kvůli tomu oslovila nedávno policie, tak naše první reakce byla, že jsme upravili vnitropodnikovou směrnici, aby už k tomu nemohlo dojít.

Extrémně nevýhodné rychlé půjčky nabízí na Islandu firma spojená se dvěma Čechy. I když jsou zakázané Číst článek

Já mam k dispozici smlouvy a není mi jasné, co ty firmy za 4,8 milionu udělaly navíc.

Stejné to není, to bezpochyby. Myslím, že naši tam dělali jen část. Nicméně to je přesně ta věc, co vyšetřuje policie, takže o tom nemohu mluvit. Že si nás najali jako subdodavatele, tak to asi optimální není, ale probíhal nám tady audit, není to nezákonná věc.

Firmu Blitz Group, dříve Breacher, která se také zúčastnila této zakázky a u níž byl také telefon na pana Šikulu, aktuálně vede dokonce Šikulův syn. To je podle vás taky náhoda?

Tak se podívejte, kolik bylo synovi v roce 2011, tehdy mu bylo deset. Nejsem si jistý, že by byl schopný ovlivnit to, že jeho táta něco dozoroval. Takže na to nebudu odpovídat. To je mediální zkratka.

Já se ale ptám na to, jestli to neukazuje na propojení firmy s rodinou pana Šikuly, když ji před rokem bývalý majitel převedl na Šikulova syna.

Tak to nevím, na to neumím odpovědět. Já u toho nebyl. Od jisté doby nám ta společnost nechodila do zakázek. Za poslední roky pro nás nic nedělala.

Podívejte se na video, na němž se reportérka snaží zeptat Jiřího Šikuly na jeho angažmá ve firmách, které získávaly zakázky od Povodí Labe.