Z jednotek tisíc na sedmdesát. Povodí Labe skokově zdražilo pronájem mol i kotvení, jachtaři se stěhují

Povodí Labe skokově zdražilo ceny za pronájem pozemků pro mola na řekách. Sportovním klubům, školám, jachtařům i komerčním lodním dopravcům tak nájemné meziročně vzrostlo o stovky procent, což můžou být i desítky tisíc korun. Někteří nájemci proto přestěhovali mola i lodě jinam. Pardubice 21:23 31. května 2023

„Máme výuku veslování, výuku záchranářů a výuku na klasických kánoích, takže všichni tito studenti využívají místní molo a loděnici,“ říká vedoucí katedry sportu a tělovýchovy Univerzity Pardubice Jan Němec.

„Musíme platit poplatek. Tím, že tady dochází k výuce, studenti si samozřejmě výuku neplatí, takže to jde na vrub univerzity,“ dodává.

Jen kousek dál po proudu řeky má přístaviště pardubický dopravní podnik. „Musím říct, že to zvýšení přišlo poměrně nečekaně a hlavně velmi razantně, protože z jednotek tisíc, něco mezi třemi až pěti tisíci korunami, se to vyšplhalo skoro na sedmdesát,“ říká ředitel pardubického dopravního podniku Tomáš Pelikán.

Parkovné jako pro auto

„My jsme do roku 2021 počítali ceny nájemného podle předpisu z roku 2013, který nebyl valorizován, takže byl nejvyšší čas ceny zvýšit a přizpůsobit aktuálnímu stavu. Zároveň jsme udělali pravidla, která platí pro všechny stejně, protože to nebylo úplně jednoznačné. U starších smluv byly ceny ještě nižší,“ vysvětlila skokové zdražení nájemného mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.

Státní podnik nicméně při kalkulaci cen zohledňuje, jestli jde o podnikatelský nebo nepodnikatelský subjekt. Novinkou také je jednorázový roční poplatek 2000 korun za stálé zakotvení plavidla. „To by se dalo srovnat s nějakým stálým parkovacím místem. Je to místo, kde je to plavidlo registrované, má tam své stálé kotviště a za to se platí,“ přibližuje Hana Bendová.

Parník Arnošt z Pardubic na Labi | Foto: Tomáš Kubelka | Zdroj: město Pardubice

Ne všichni nájemci ale nové ceny akceptovali. Z centra Pardubic například zmizely lodě pardubického jachtklubu, který měl molo nedaleko soutoku na řece Chrudimce u Automatických mlýnů.

„Něco už je odstěhováno jinam, kde do toho Povodí Labe nemůže zasahovat. Je to škoda, ale v Pardubicích už lodě nebudou,“ říká předseda jachtklubu Miroslav Patras.

„Dřív se poplatek zvyšoval o míru inflace. Teď vzrostl sedminásobně na nějakých 35 tisíc,“ říká Patras. Nesouhlasí ani s povinným dvoutisícovým poplatkem za stálé kotvení lodi. Jachtklub si kotviště přestěhoval o několik kilometrů dál po proudu Labe a pronajal si místo od soukromého vlastníka.

Rekreační lodě na Chrudimce v Pardubicích | Foto: Honza Ptáček | Zdroj: Český rozhlas

Povodí Labe zvýšilo ceny nejen na Labi, ale na území celého povodí. „Zároveň jsme zohlednili i atraktivitu lokality, protože je samozřejmě rozdíl mezi plavebním zařízením umístěným v centru velkého města, jako je Hradec, Pardubice nebo Poděbrady, a někde v odlehlé lokalitě v chatové oblasti,“ dodává mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.

Většina nájemců s novými podmínkami souhlasila. Státní podnik tak uzavře smlouvy na pronájem pozemků pro 370 mol.