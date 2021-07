Splouvání některých úseků Ohře je po bouřkách stále nebezpečné. Půjčovny se snaží odklonit vodáky

Povodí Ohře, ale i samotní záchranáři vyzývají vodáky v Karlovarském kraji k opatrnosti. Důvodům k obavám je hned několik, kromě zvýšené hladiny vody jsou to například nebezpečné překážky v řece po silných bouřkách. I když už se velká část z nich v horním úseku řeky Ohře u Nebanic podařila odklidit, další pády stromů se vyloučit nedají. Splouvání řeky v některých úsecích by tak lidé měli důkladně zvážit. Nebanice 14:16 16. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vodáci (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vynechat úsek mezi Chebem a Nebanicemi a dbát zvýšené opatrnosti při splouvání řeky teď doporučuje i podnik Povodí Ohře. I přesto ale v minulých dnech museli zasahovat hasiči, říká jejich mluvčí Martin Kasal.

„Přijali jsme výzvu na záchranu tří osob z vody. Došlo k převrácení lodě a ty osoby se právě kvůli tomu proudu a vysokým břehům nemohly dostat samy z vody. My jsme je potom bezpečně dopravili k silnici. Ty osoby byly vyčerpané a podchlazené. Proto jsme je doprovodili k sanitce a lékař na místě rozhodl o jejich transportu do nemocnice.“

Na pomoc vodákům vyjížděli záchranáři na dalších úsecích řeky Ohře, například u obce Třebeň na Chebsku, na jezu Černý most na Sokolovsku nebo na jezu u Solivárny v Karlových Varech.

„Byly to čtyři dny, kdy každý den byla aspoň jedna nějaká záchrana z vody. Není to zcela obvyklý stav,“ líčí Kasal.

Podle vodáka Vladimíra Šeda by se začátečníci kvůli překážkám na řece měli vyvarovat rizikovým úsekům.

„Je tam jedna část, která je horší, protože se tam zužuje koryto. Jinak je to krásný úsek. Jsou to meandry, ale v tuto chvíli jsou tam různé malé stromky, vrby a tak a je to fakt nebezpečné do takové vody pro začátečníky,“ tvrdí Šeda.

Půjčovny lodí se prozatím snaží vodáky odklonit mimo rizikové části. Navrhují jim například prodloužit trasu směrem do Klášterce nad Ohří