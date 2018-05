Vyvalila se voda z polí a místo silnice jsme měli řeku, popisuje starostka zaplaveného Zaječova

Obec Zaječov na Berounsku zasáhly ve čtvrtek večer povodně. Starostka Irena Nezbedová (KSČM) v rozhovoru pro Radiožurnál potvrdila, že nejvyšší povodňový stupeň v obci již neplatí. Na místě jsou stále hasiči, kteří pomáhají lidem s odčerpáváním vody a uklízením. Podle starostky obce největší škodu utrpěly místní chodník a kanalizace, které se ocitly pod vodou. Rozhovor Zaječov (Berounsko) 10:18 25. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Následky povodní v Zaječově na Berounsku | Foto: Věra Hájková | Zdroj: Český rozhlas

Paní starostko, co se přes noc změnilo? Jak to u vás nyní vypadá?

Situace se uklidnila. Po půlnoci potoky klesly zhruba o 20 centimetrů a do rána nám v nejširším korytě klesla voda tok o 2 až 2,5 metru. V současné době (před osmou hodinou) tedy budu vyhlašovat první povodňový stupeň, ale pořád jsme v pohotovosti. Po celé obci jsou hasiči, pomáhají lidem uklízet zahrady, někde se ještě čerpají domy. Čekáme, co vyvedou Brdy – jestli nám pustí další vodu, nebo jak bude pršet. To se uvidí.

Zůstali lidé doma, když klesla voda, i přes to, že jste jim doporučovali evakuaci?

V 1:00 jsme věděli, že nám už klesla voda o 20 centimetrů, ale hasiči byli připraveni, kdyby začalo znovu pršet. Sledovali jsme stále radary a byli jsme připraveni na všechno.

Máte předběžný odhad škod?

Objížděla jsem obec a fotila jsem. Největší škodu máme na chodníku, tam je taková kuriozita, že tam potok vůbec neteče, ale vyvalila se tam voda z polí a místo silnice jsme měli řeku. Byl to šílený proud a ten nám kompletně rozboural chodník, pod ním je navíc vedená kanalizace, takže tam bude škoda největší.

