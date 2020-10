Druhý stupeň povodňové pohotovosti trvá na čtyřech tocích. Nejvážnější je situace na jihu Moravy

Během sobotního dne klesly další hladiny řek a potoků, které začaly stoupat po vytrvalých úterních a středečních deštích. V neděli ráno byly na druhém stupni povodňové aktivity už jen čtyři řeky. V pohotovosti jsou tak stále toky v Moravskoslezském kraji, Pardubicku a na jižní Moravě. Zlín, Brno, Olomouc, Ostrava, Pardubice 10:30 18. 10. 2020 (Aktualizováno: 10:40 18. 10. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na jižní Moravě jsou dvě řeky na druhém stupni povodňové aktivity | Zdroj: HZS Olomouckého kraje

Jihomoravský kraj

V Jihomoravském kraji platily během nedělního rána už pouze dva druhé povodňové stupně značící pohotovost. Na Moravě v Lanžhotě hladina klesá, setrvalá je na Svratce v Brně-Poříčí. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu.

Mapa Českého hydrometeorologického ústavu k 10.40 | Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

Pro okolí Břeclavi, Hodonína a Veselí nad Moravou platí až do odvolání povodňové ohrožení. Voda v řekách se může vylévat z břehů do okolní krajiny. Stejná výstraha s nižší mírou ohrožení platí i v okolí Brna a na jih od Brna.

V kraji v týdnu vydatně pršelo a některé z toků se dostaly až na třetí stupeň povodňové aktivity značící ohrožení, situace se už ale uklidňuje. Na třetím povodňovém stupni byla v týdnu i Morava v Lanžhotě, na druhý stupeň se dostala v noci z pátku na sobotu, od té doby s výkyvy klesá.

V neděli v 7.10 byla hladina na 499 centimetrech, kdy druhý povodňový stupeň se v místě vyhlašuje při dosažení 460 centimetrů, třetí při 530 centimetrech.

V Lanžhotě přitom mohla Morava stoupnout více, vodohospodáři ale část vody z řeky nad Lanžhotem odpouštěli do lužních lesů obory Soutok.

Druhý povodňový stupeň přetrvává na Svratce v Brně-Poříčí. Hladina kolem 7.20 dosahovala 172 centimetrů, stav se od pátečního odpoledne téměř nezměnil. Tok je ale ovlivněný manipulacemi na Brněnské přehradě.

Na prvním povodňovém stupni, který značí bdělost, byla kolem 7.30 Dyje na Nových Mlýnech a v Ladné, Svratka ve Veverské Bítýšce a v Židlochovicích a Svitava v Letovicích. Hladiny jsou buď setrvalé nebo klesají.

Z druhého na první povodňový stupeň se dostala v noci ze soboty na neděli i Morava ve Strážnici. V 7.20 byla hladina na 574 centimetrech se sestupnou tendencí. První stupeň se v místě vyhlašuje při dosažení 530 centimetrů, druhý při 600 centimetrech.

Olomoucký kraj

Na třech místech v Olomouckém kraji platil i v neděli ráno první stupeň povodňové aktivity značící bdělost. Nad spodní hranicí pro jeho vyhlášení byly na Prostějovsku hladiny Blaty v Klopotovicích a Hloučely pod vodní nádrží Plumlov, na Přerovsku hladina Romže v Polkovicích. Vyplývá to z aktuálních údajů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a Povodí Moravy (PMO).

Hladina Blaty v Klopotovicích v neděli v 7.00 dosahovala 219 centimetrů, první stupeň povodňové aktivity je tam vyhlašován od úrovně 189 centimetrů.

Hloučela pod přehradou byla ve stejném čase na 55 centimetrech, pět centimetrů nad spodním limitem pro první povodňový stupeň.

Na Romži v Polkovicích zaznamenal ČHMÚ v 7.00 hladinu na úrovni 205 centimetrů, dolní hranice pro první stupeň povodňové aktivity je v obci stanovena na 190 centimetrů.

Moravskoslezský kraj

Druhý stupeň povodňové aktivity, tedy stav pohotovosti, platil v neděli ráno už jen na jednom místě Moravskoslezského kraje. Šlo o řeku Opavu v Děhylově na Opavsku.

Na stejném toku v Držkovicích, kde ještě v sobotu večer rovněž platil druhý stupeň, je už první. Nelze ale vyloučit, že tam hladina bude kolísat, řekla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

„V noci déšť ustal. Třetí stupeň už nemáme nikde, druhý na jediném místě a první povodňový stupeň nyní na sedmi,“ uvedla Vlčková. Podle ní by ale v neděli srážky měly být jen občasné, na horách ve výšce nad 1000 metrů by pak spíše sněžilo. Pondělí by mělo být bez deště.

Vodohospodáři už odpouští přehrady tak, aby se z retenčních prostor snížily jejich hladiny opět na zásobní prostory. Podle Vlčkové lze předpokládat, že se tak bude dít ještě v průběhu týdne.

Pardubický kraj

Dvě řeky v Pardubickém kraji jsou stále nad svými obvyklými stavy. Druhý povodňový stupeň platí na Loučné v Dašicích, nejnižší první na témže toku v Cerekvici nad Loučnou a na Chrudimce v Padrtech. ČTK to zjistila z údajů Českého hydrometeorologického ústavu.

Podle modelové předpovědi by hladiny řek měly dále klesat. Loučná v Dašicích by se měla na první stupeň dostat v noci na pondělí, podobně se budou snižovat další vodní toky.

V sobotu platil první povodňový stupeň i na Novohradce v Úhřeticích a Jevíčce v Chornicích, v Královéhradeckém kraji na Tiché Orlici v Čermné nad Orlicí. Jejich hladiny jsou již na běžné úrovni.

Zlínský kraj

Na řece Moravě v Kroměříži už neplatí žádný ze tří stupňů povodňové aktivity. V neděli ráno tam klesla její hladina pod první stupeň značící bdělost, který je ve Zlínském kraji nadále v platnosti už pouze na Moravě ve Spytihněvi na Zlínsku. Vyplývá to z aktuálních údajů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a Povodí Moravy (PMO).

Podle kroměřížského starosty Jaroslava Němce (Nezávislí) povodeň přes město přešla, aniž by způsobila významnější škody. „Jinak se, řečeno s nadsázkou, také potvrdilo, že povodeň přichází vždycky nevhod. Letos to nebylo o víkendu ani o svátcích, ale při epidemii koronaviru, kdy integrovaný záchranný systém i úřady jsou v částečných karanténách,“ uvedl v dnešní tiskové zprávě Němec, který je předsedou povodňové komise města.

Pracovníci komise se podle mluvčího kroměřížské radnice Jana Vondráška zpočátku potýkali s rozdíly mezi daty ČHMÚ a PMO, která se při středeční kulminaci Moravy lišila asi o 30 centimetrů. Srovnala se až v pátek po kalibraci čidel a přepočítání.

„Úplně jsme se tak na tyto údaje nemohli spolehnout. Proto jsme si hlavně hlídali kritická místa, jako jsou soutoky malých vodních toků s Moravou, zatrubnění potoků, mostky a propustky. Nad jezem Strž, který kvůli probíhajícím opravám nemohl být v celé šířce sklopený, jsme hlídali levobřežní rozliv. Věžecký potok, který dříve ohrožoval Postoupky a Miňůvky nás naproti tomu nechal v klidu, protože zde fungovala protipovodňová ochrana poldru obce Zlobice,“ uvedl Petr Vodák, tajemník povodňové komise města a vedoucí radničního odboru životního prostředí.

Mnoho škod podle něj nezpůsobily ani vytrvalé deště. „Trvaly sice delší dobu, ale nebyly přívalové, takže nedocházelo k větším erozím z polí, a škodám způsobeným tekoucím bahnem,“ doplnil Vodák.

V neděli v 07.00 byla hladina Moravy v Kroměříži podle ČHMÚ na 398 centimetrech a v 10.00 na 394 centimetrech, spodní hranice pro vyhlášení prvního stupně povodňové aktivity je tam 400 centimetrů.

Ve Spytihněvi dosahovala v 07.00 hladina řeky 421 centimetrů, o tři hodiny později to bylo 416 centimetrů. Také tam je spodní hranice, po jejímž dosažení začíná platit bdělost, stanovena na 400 centimetrech.

Hladiny řek a potoků v regionu začaly stoupat vinou vytrvalých dešťů v úterý a především ve středu. Na několika tocích v regionu později platil i třetí stupeň povodňové aktivity znamenající ohrožení.

Poté, co srážky v noci na čtvrtek ustaly, začaly klesat i průtoky v řekách a potocích. V pátek a sobotu se sice déšť, byť s nižší intenzitou, vrátil, opětovný nárůst průtoků a zvyšování hladin vodních toků v regionu to však nezpůsobilo.