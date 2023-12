Povodňová situace v Děčíně a Ústí nad Labem se bude zhoršovat do čtvrtka, říká hydrolog

Kvůli dešťům a tajícímu sněhu stoupají dál hladiny některých českých řek. Třetí stupeň povodňové aktivity aktuálně platí na 14 místech. To se týká třeba Labe v Ústí nad Labem a taky Děčíně. „Hladina dolního Labe v Ústí a v Děčíně by měla kulminovat až během čtvrtečního dne, taky nad úrovní třetího stupně povodňové aktivity,“ říká v rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál hydrolog z Českého hydrometeorologického ústavu Martin Pecha. Rozhovor Praha 14:08 26. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Déšť a tající sníh zvyšuje hladiny řek v Čechách | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kde všude tedy teď platí ten nejvyšší stupeň povodňové aktivity? V jakých oblastech?

Nejhorší situace je stále na tocích odvodňující Českomoravskou vrchovinu. Týká se to hlavně celého profilu Sázavy, především střední a dolní, horní už kulminuje. A pak také celého toku Labe od horního toku přes střední až po dolní, takže tam všude zaznamenáváme aktuálně třetí stupně povodňové aktivity. Navíc ještě na dolní Sázavě a středním a dolním Labi hladiny i nadále stoupají. Ty ostatní třetí stupně povodňové aktivity už kulminují anebo budou za chvíli klesat.

Na jakých místech by mohly řeky toho třetího stupně ještě dosáhnout? Kde čekáme potíže?

Teď už nečekáme, že by se zvyšoval počet třetích stupňů povodňové aktivity. Očekáváme ale, že na dolní Sázavě to teprve bude ještě kulminovat během dnešního dne (úterý) a na středním a dolním Labi ještě budou vzestupy pokračovat během dnešního dne (úterý) a na úplně dolním Labi ještě během zítřejšího dne (středy). Další třetí stupně povodňové aktivity by ale už naskakovat neměly, protože situace se zklidňuje.

V Mělníku už hasiči postavili nejvyšší možnou protipovodňovou hráz. I tam by tedy situace neměla být dramatičtější než dosud?

V Mělníku samozřejmě také ještě, jak tam bude voda dotékat jak z Labe, tak z Vltavy, tak bude hladina stoupat. Aktuálně je tam druhý stupeň povodňové aktivity a předběžně tam očekáváme kulminace někdy během zítřejšího dopoledne. Hladina dolního Labe v Ústí a v Děčíně by měla kulminovat až během čtvrtečního dne, taky nad úrovní třetího stupně povodňové aktivity.

Trojka platí i na Sázavě. Je možné, že by to ještě nějak ovlivnilo tok Vltavy třeba v Praze?

Tok Vltavy je specifický tím, že je řízen manipulací na vodním díle Vrané, takže teď je to domluvené tak, že v Praze bude udržován stav hladiny nad prvním stupněm povodňové aktivity, zhruba nějakých 560 kubíků a mělo by to tam být setrvalé, takže bez nějakého ohrožení. Bude prostě první stupeň povodňové aktivity, ale k druhému by se neměla hladina dostat.

Kdy čekáte, že se situace na českých řekách vrátí úplně do normálu, tedy alespoň mimo stupně povodňové aktivity?

Tak bude to ještě pár dnů trvat, protože ta voda musí nejdříve odtéct a navíc ještě stále ve středních a vyšších polohách dotává nějaký sníh, protože jsou stále vysoké teploty. Takže musíme si ještě pár dnů počkat. Nicméně ten výhled je takový, že každým dnem by se měla situace uklidňovat s výjimkou právě zejména toho dolního Labe, kde tedy ještě dneska a v noci na zítřek a zítra dopoledne bude ještě hladina stoupat.