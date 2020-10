Rozvodněné horní toky se zklidnily, nebezpečí se přesunulo do nížin. Uklidnění má přijít v pátek

Hladiny horních toků, které na Moravě, ve Slezsku a východních Čechách ve středu rozvodnil vydatný déšť, ve čtvrtek začaly klesat. Naopak v dolních úsecích se vlivem dotoku zvedají a uklidnění tam meteorologové čekají od pátku. Nejvyšší, třetí povodňový stupeň podle webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) platil kolem 19.00 na osmi míctech. Praha 19:02 15. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hasiči zasahovali u rozvodněných řek. | Zdroj: HZS Olomouckého kraje

Pojišťovny evidují první škody a hasiči stovky výjezdů. Na pomoc vyjeli i do opavské části Držkovice, kterou odřízla od okolí voda z vylité řeky Opavy. Zaplaveny jsou tam všechny tři přístupové silnice a voda se dostala do sklepů. Evakuace čtvrti, kde bydlí asi sto lidí ve třech desítkách domů, ale není nutná.

Vydatnější srážky meteorologové sice už nečekají, varování před rizikem povodní pro východ Česka ale nechali v platnosti. Nejvyšší nebezpečí záplav podle nich platí do odvolání v Pardubickém kraji pro Chrudimsko a Pardubicko, v Jihomoravském kraji pro okolí Břeclavi, Hodonína, Veselí nad Moravou a Židlochovic, v Olomouckém kraji pro Mohelnici a Přerov, ve Zlínském kraji pro Kroměříž, Uherské Hradiště a Otrokovice a v Moravskoslezském kraji pro Hlučín a Kravaře.

Za poslední tři dny v Česku napršelo s výjimkou závětří Krušných hor a Krkonoš od 30 do 60 litrů vody na metr čtvereční. Na východě Moravy a na horách na severu ojediněle i více, uvedl ČHMÚ na facebooku. Vzhledem k tomu, že déšť zeslábl, by se ale měla situace na řekách postupně uklidňovat. Například dolní Morava v Lanžhotě se podle ČHMÚ dostane nad nejvyšší stupeň v noci na sobotu a hladina středního a dolního Labe bude stoupat do pátku.

Povodí Moravy, jež zasahuje do Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského, Pardubického a Moravskoslezského kraje, evidovalo odpoledne třetí povodňový stupeň na šesti profilech na Moravě, Třebůvce, Romži a Svratce. Na dalších 15 profilech byl druhý stupeň. Horní toky podle mluvčího Petra Chmelaře už kulminovaly, na vzestupu je dolní tok Moravy a Svratky. Sídla podél Moravy nejsou podle mluvčího ale ohrožena. Povodňové průtoky zachytily vodní nádrže.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)

@CHMUCHMI #vystraha Dnes 15.10. se situace bude stabilizovat. Očekáváme další poklesy většiny zasažených toků. V důsledku dotoku i nadále stoupají například dolní tok Loučné, s možností přechodného překročení 2.SPA, dolní Morava v Lanžhotě (kulminaci nad 3.SPA).

Situaci budeme upřesňovat 2 8

Situace na Moravě

V Moravskoslezském kraji je na třetím stupni jen řeka Opava. Vedle Držkovic i v Děhylově na Opavsku, kde zaplavila chatovou oblast i téměř celý výletní areál Loděnice. Proud tam způsobil škodu v řádu desítek tisíc korun. Naopak se uklidnila situace v Kravařích, kde se kvůli rozlití Opavy ve středu připravovala možná evakuace obyvatel v části Dvořisko.

V Olomouckém kraji platil ve čtvrtek ráno třetí povodňový stupeň na Bečvě v Přerově, Třebůvce v Lošticích na Šumpersku a na Romži v Polkovicích na Přerovsku. Podle mluvčí hasičů se ale proti středě situace zklidnila. V Olomouci voda z řeky Moravy zalila i mezi mosty v Komenského ulici a na Masarykově třídě rozestavěnou náplavku, která je součástí budovaných protipovodňových opatření v této části města.

Právě ze severní Moravy dostaly pojišťovny zatím nejvíc nahlášených škod po prudkých deštích. Dosahují desítek milionů korun a jsou za vytopené garáže, sklepy a zahrady. Výrazný nárůst událostí pojišťovny ale teprve očekávají.

V Jihomoravském kraji byl dopoledne nejvyšší stupeň také na třech místech, na řece Moravě ve Strážnici na Hodonínsku a v Lanžhotě na Břeclavsku a na Svratce v Židlochovicích na Brněnsku.

Ve Zlínském kraji zůstává ohrožení na řece Moravě ve Spytihněvi na Zlínsku. Déšť ustal, hladiny řek a potoků nestoupají. Zatím není známé, jak vysoké škody způsobila velká voda v kraji zemědělcům. „Není to tak, že by nás to fatálně poškodilo. Škody ale jsou a budou,“ řekl předseda Agrární komory Zlínského kraje Jindřich Šnejdrla.

Na Vysočině řeky klesly odpoledne na nejnižší povodňový stupeň. Do 13.30 platil druhý stupeň, pohotovost, na Svratce v Dalečíně na Žďársku.

Na východě Čech je nejvyšší povodňový stupeň na Chrudimce v Nemošicích, Novohradce v Úhřeticích a Doubravě v Pařížově. Vzestup hladin se však již zastavil.