Hladiny řek dál klesají. Na druhém stupni povodňové pohotovosti je už jen šest toků

Hladiny řek, které začaly stoupat po vytrvalých úterních a středečních deštích, dále klesají. Během sobotního dopoledne hlásilo druhý stupeň povodňové aktivity už jen šest toků. Povodňová pohotovost je stále na jižní Moravě, v Moravskoslezském kraji, na Olomoucku a Pardubicku. Praha 10:31 17. 10. 2020 (Aktualizováno: 13:17 17. 10. 2020)

Zlínký kraj

Hladina řeky Moravy klesla během sobotního dopoledne ve Spytihněvi na Zlínsku ze druhého stupně povodňové aktivity značícího pohotovost na první stupeň. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a Povodí Moravy (PMO). Na některých místech Zlínského kraje znovu prší, podle vodohospodářů může v zasažených oblastech docházet k opětovnému vzestupu hladin.

Mapa Českého hydrometeorologického ústavu k 11.00. | Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

V 09.30 byla hladina Moravy ve Spytihněvi na 497 centimetrech, o dvě a půl hodiny dříve na 503 centimetrech. Spodní hranice pro vyhlášení druhého stupně povodňové aktivity je tam 500 centimetrů.

První stupeň povodňové aktivity znamenající bdělost evidovali v sobotu dopoledne vodohospodáři na Moravě v Otrokovicích na Zlínsku a také v Kroměříži, kde byl ještě v pátek večer vyhlášený druhý povodňový stupeň.

V noci z pátku na sobotu podle mluvčího PMO Petra Chmelaře přetrvávaly v povodí Moravy a také Dyje srážky nízké intenzity, za posledních šest hodin byly srážkové úhrny do pěti milimetrů. „Na sledovaných tocích měly vodní stavy klesající nebo stagnující tendenci,“ uvedl v sobotní tiskové zprávě Chmelař.

Hladiny na většině nádrží podle něj již nestoupají a po kulminaci jsou řízeně vypouštěny retenční prostory s případným částečným předpuštěním zásobních prostorů.

„Podle předpovědi ČHMÚ se bude na našem území ještě vyskytovat déšť. V důsledku předpokládaných srážek a nasycení velké části povodí nelze vyloučit opětovné vzestupy hladin v zasažených oblastech,“ doplnil mluvčí.

Moravskoslezský kraj

V Moravskoslezském kraji už na žádném z míst neplatí třetí stupeň povodňové aktivity, tedy ohrožení. Na dvou místech je druhý stupeň, na osmi první. V sobotu by sice mělo pršet, ale srážky by situaci výrazně ovlivnit neměly, řekla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

„Za posledních 12 hodin spadlo v Beskydech i Jeseníkách do deseti milimetrů srážek, na Opavsku a Krnovsku to bylo do tří milimetrů, takže toky dále opadávají. V tuto chvíli už nemáme nikde třetí stupně povodňové aktivity,“ řekla Vlčková.

Druhý stupeň už platí jen na řece Opavě v Děhylově a Držkovicích, kde právě hladina v minulých dnech stoupla až na třetí povodňový stupeň.

„První stupně povodňové aktivity máme na nějakých osmi místech, tam se to zřejmě ještě bude držet, protože průtoky se stále drží na vyšší úrovni,“ řekla Vlčková. Podle ní by za následujících 24 hodin mělo na Ostravsku spadnou okolo čtyř milimetrů srážek, v Beskydech zhruba deset milimetrů a v Jeseníkách okolo osmi až deseti milimetrů.

Kvůli vydatnému dešti jsou hlavně na Opavsku stále neprůjezdné některé silnice. V pátek už byl zprovozněný nájezd na dálnici D1 u Vrbice na Karvinsku, který ve středu zaplavila voda a musel být zavřený. Kvůli dešti museli hasiči v týdnu odčerpávat vodu především ze sklepů i lagun nebo odstraňovat polámané stromy.

Olomoucký kraj

Hladina Moravy v Olomouci klesla v sobotu dopoledne ze druhého stupně povodňové aktivity značícího pohotovost na první stupeň, tedy bdělost. Druhý povodňový stupeň tak platí v Olomouckém kraji už jen na Romži v Polkovicích na Přerovsku, také tam její hladina pozvolna klesá, vyplývá z údajů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a Povodí Moravy (PMO).

Na některých místech Olomouckého kraje však znovu prší, podle vodohospodářů mohou v zasažených oblastech opět stoupat hladiny.

Na Moravě v Olomouci-Nových Sadech platil druhý stupeň povodňové aktivity od čtvrtka, je tam vyhlašován od úrovně hladiny 390 centimetrů. Ještě v sobotu v 07:30 dosahovala ve městě 392 centimetrů, v 10:00 už to bylo 384 centimetrů.

Na Romži dosahovala hladina v 07:30 výšky 225 centimetrů, byla tedy pět centimetrů nad spodní hranicí znamenající vyhlášení pohotovosti. K 10:00 klesla na 222 centimetrů.

První stupeň povodňové aktivity platil v sobotu dopoledne v Olomouckém kraji ještě na Blatě v Klopotovicích na Prostějovsku, Olešnici v Kokorách na Přerovsku a Hloučele pod vodní nádrži Plumlov na Prostějovsku.

Jihomoravský kraj

V Jihomoravském kraji platily v sobotu dopoledne už pouze tři 2. povodňové stupně značící pohotovost. Na řece Moravě ve Strážnici hladina klesá, v Lanžhotě začala znovu mírně stoupat, setrvalá je na Svratce v Brně-Poříčí. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu.

V kraji vydatně pršelo celé úterý i středu, místy také v pátek a v noci na sobotu. Očekává se další déšť.

Na Moravě ve Strážnici a v Lanžhotě ještě v pátek večer platil třetí stupeň povodňové aktivity, tedy ohrožení. Ve Strážnici hladina klesla na druhý stupeň nad ránem, v 10:20 dosahovala 644 centimetrů se sestupnou tendencí. Druhý stupeň se vyhlašuje při dosažení 600 centimetrů, třetí při 660 centimetrech.

V Lanžhotě se Morava na druhý stupeň dostala ještě před půlnocí, v sobotu v 10:10 byla na 527 centimetrech, po poklesech začala znovu mírně stoupat. Druhý povodňový stupeň se v místě vyhlašuje při dosažení 460 centimetrů, třetí při 530 centimetrech.

Morava přitom mohla v Lanžhotěstoupnout více, vodohospodáři ale část vody z řeky nad Lanžhotem odpouštějí do lužních lesů obory Soutok.

Druhý povodňový stupeň přetrvá na Svratce v Brně-Poříčí. Hladina v 10:20 dosahovala 174 centimetrů, stav se od páteční odpoledne téměř nezměnil. Tok je ale ovlivněný manipulacemi na Brněnské přehradě.

Na prvním povodňovém stupni, který značí bdělost, byla kolem 10:30 Trkmanka ve Velkých Pavlovicích, Dyje na Nových Mlýnech a v Ladné, Svratka ve Veverské Bítýšce a v Židlochovicích, Svitava v Letovicích a Bělá v Boskovicích. Hladiny jsou buď setrvalé nebo klesají.

Pro okolí Břeclavi, Hodonína a Veselí nad Moravou platí až do odvolání povodňové ohrožení. Voda v řekách se může vylévat z břehů do okolní krajiny. Stejná výstraha s nižší mírou ohrožení platí i v okolí Brna a na jih od Brna.

Pardubický kraj

I v Pardubickém kraji se hladiny rozvodněných řek minulých dní dále snižují. Druhý povodňový stupeň platí jen na Loučné v Dašicích, kde byl do půlnoci stupeň třetí. Nad běžnými stavy jsou i další vodní toky.

Stav bdělost platí podle Českého hydrometeorologického ústavu na Loučné v Litomyšli a Cerekvici nad Loučnou a Chrudimce v Padrtech. Přetrvává také na Novohradce v Úhřeticích a Jevíčce v Chornicích. V Královéhradeckém kraji je první povodňový stupeň pouze na Tiché Orlci v Čermné nad Orlicí.

Hladiny řek by měly dál klesat. Na některých místech jejich snižování zbrzdily další deště.