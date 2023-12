Musíme počkat, až voda v protipovodňové vaně opadne a silničáři opraví klapku, kritizuje primátor

Povodňový stav byl ve čtvrtek brzy ráno na téměř padesátce míst, informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejsložitější zůstává situace na Labi včetně devadesátitisícového Ústí nad Labem. „Protipovodňová vana bohužel nefunguje od druhého povodňového stupně, protože došlo k zaseknutí zpětné klapky a povodňovou vanu zalila voda,“ komentuje v rozhovoru pro Český rozhlas Plus primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický (ANO). Rozhovor Ústí nad Labem 9:47 28. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protipovodňová vana v Ústí nad Labem plná vody | Foto: Jana Vitásková | Zdroj: Český rozhlas

Jak vysoko je Labe ve čtvrtek ráno?

Aktuálně kolem půl osmé ráno máme přibližně 640 a 642 cm. Jsme na třetím stupni povodňové aktivity.

Kdy očekáváte, že se situace začne uklidňovat?

Očekáváme, že by ve čtvrtek mohlo Labe kulminovat podle předpovědního modelu přibližně kolem desáté hodiny večer na výšce hladiny 652 cm.

Protipovodňovou stěnu zatím nestavíte?

Nestavíme, protože při těchto hodnotách zatím máme ještě rezervu jak výškovou, tak i v čase na postavení stěny.

Ale sám jste říkal, že hladina bude kulminovat při výšce zhruba 640 cm, což už je ta hranice, kdy stěnu stavíte, ne?

Ano, ale právě proto, že čekáme kulminaci na 652 cm, tak máme rezervu pro stavbu povodňové stěny a není třeba zahajovat stavbu, když víme, že voda začne klesat.

Pokud by se situace, tak jak očekáváte, rychle nezlepšila, jak rychle jste případně schopni protipovodňovou zeď postavit?

Základní stěna na levé straně Labe při vjezdu do Ústí nad Labem je postavena přibližně za tři hodiny. Což myslím, že bohatě vyhovuje těm časům, které by byly potřebné v případě, že by nedošlo ke kulminaci.

Nefunkční klapka

V Ústí se nachází taky protipovodňová vana. Ta je na tom jak?

Protipovodňová vana bohužel nefunguje od druhého povodňového stupně, protože došlo k zaseknutí zpětné klapky a povodňovou vanu zalila voda.

Zaznamenal jsem, že jste si v tomto ohledu stěžoval na postup ze strany Ředitelství silnic a dálnic, které za tuto vanu zodpovídá. Co se vám na postupu ředitelství nelíbí?

Jednak se mi nelíbilo, že za celou dobu, kdy bylo naprosto jasné, že je vana zalitá a musí se používat objízdné trasy, tak žádný ze zaměstnanců Ředitelství silnic a dálnic ani nekontaktoval město s návrhem na to, jakým způsobem to řešit.

Nechali to jenom na městu. Museli jsme uzavřít průjezd. Samozřejmě že město trpí i dopravně. Mrzí mě, že Ředitelství silnic a dálnic s návrhem na opatření přišlo až teprve po kritice, kterou město vydalo.

A ten návrh je jaký?

Ten návrh je ten, že musíme počkat, až voda poklesne. Následně Ředitelství silnic a dálnic vymění ta zařízení, která jsou potřebná k ovládání zpětné klapky.

Mohlo ředitelství postupovat jinak v této situaci?

Zcela upřímně a objektivně, v okamžiku, kdy ta klapka nefungovala na samém začátku, tak nemohlo. Ale domnívám se, že možná ředitelství podcenilo pravidelnou revizi, která se má konat na takových zařízení.

Před dvěma lety jsme měli nácvik výstavby kompletní stěny včetně kontroly všech zařízení, čerpadel, zpětných klapek a od té doby se domnívám, že Ředitelství silnic a dálnic žádnou další revizi na těch zařízeních neprovedlo. Z toho vyplývá, že je nutné tady tyto revize provádět daleko častěji.

Předpokládám, že po této velké vodě budete chtít prošetřit, proč klapka protipovodňové vany nezafungovala tak, jak měla.

Tak zcela určitě to musíme nechat na odbornících z ředitelství, a hlavně s nimi musíme nastavit postupy tak, aby už k této situaci nedošlo.

Řekl jste, že nefunkční protipovodňová vana narušila část dopravy v Ústí nad Labem. Kdy očekáváte návrat k normálu?

Musíme počkat, až voda poklesne asi o dva metry, abychom se dostali pod úroveň 2. stupně povodňové aktivity. Pak už bude voda pod úrovní vany, takže dojde k jejímu odčerpání a vyčištění a budeme moct dopravu opět spustit.

Což by se podle předpovědí, které máte k dispozici, mohlo stát zhruba kdy?

Počítám, že to bude nejdříve začátkem ledna.