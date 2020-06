Šumvald na Olomoucku se uzavřel. Hasiči odklízí následky povodní, pouští jen dobrovolníky a místní

Obec Šumvald na Olomoucku je kvůli odstraňování následků povodní uzavřená, vjet do ní mohou jen obyvatelé a záchranné složky, uvedla policie. Na uzavírky dohlíží policejní hlídky. O uzavření požádal krizový štáb obce. Šumvald a jeho místní část Břevenec patří k nejpostiženějším oblastem, které zasáhly v noci na pondělí přívalové deště a následná povodeň. Olomouc 10:47 10. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Práci hasičům v Šumvaldu komplikuje poškozená dopravní infrastruktura, utržené cesty i mosty. | Zdroj: HZS Olomouckého kraje

Uzavření obce by mělo usnadnit především práci hasičů a dalších záchranných složek při odstraňování následků povodní, na místě je navíc i těžká technika. Již v úterý apelovali hasiči na veřejnost, aby do oblastí postižených přívalovými dešti a následnou povodní nejezdili, pokud to není nezbytné nutné.

Opět jsme v zasažených obcích a pokračujeme v likvidačních pracích a čerpání. Nyní máme 27 jednotek v terénu, což je cca 160 hasičů. Spolupracujeme s humanitárními org., 15 příslušníky Armády ČR, Policií ČR na pátrací akci, se samosprávami i statiky. (LB) pic.twitter.com/sLNAZ8dgIj — Hasiči Olomouc ‍ (@hasici_olomouc) June 10, 2020

„Hasiči zde zasahují v nebezpečných a fyzicky náročných podmínkách a práci jim velmi komplikují zvědaví občané, kteří nemají na místě zásahu co dělat,“ uvedla mluvčí hasičů Lucie Balážová na twitteru.

„Jde jen o to, aby sem jezdili lidé, kteří to potřebují. Technika, která odstraňuje škody, byla využita na maximum a nedocházelo k prodlevám a kolapsům na silnicích,“ vysvětlil Radiožurnálu starosta obce Josef Šenk (ODS). Podle něj policisté pouští dobrovolníky, kteří chtějí pomoct, a místní.

Kromě uzavřeného Šumvaldu musejí řidiči i nadále počítat s komplikacemi v Oskavě na Šumpersku ve směru na Bedřichov. I tam je silnice uzavřená, a to kvůli propadlému silničnímu mostu, který povodeň strhla, vyplývá z dopravních informací policie.

Do postižené oblasti Uničovska a jižní části Šumperska se ve středu vrátilo zhruba 160 hasičů, kteří pokračují v čištění komunikací, v odstraňování naplavenin, bahna a v čerpání vody.

„Dneska se začalo i oficiálně čerpat v některých sklepích a studních. Voda trochu opadla. Nejdůležitější je průtoční koryto, aby když zaprší, zůstala voda v březích. Celé tři dny se pracuje i na zprůjezdnění komunikací,“ popsal starosta práci záchranářů. Uzavírka je podle něj jen v pracovní dobu, v noci je obec otevřená.

„Jakmile se tady technika přestane pohybovat, tak se to zprůjezdní,“ dodal.

Pomoc? Čistící prostředky

Lidé, kteří chtějí materiálně pomoci obyvatelům obcí zasaženým lokální povodní, mohou přivézt věci na požární stanici v Uničově v ulici Jiřího z Poděbrad, vzkázali ve středu hasiči na twitteru.

„Zde budeme věci shromažďovat a následně přerozdělovat lidem. Nejvíce jsou potřeba balené vody a prostředky na úklid,“ uvedla mluvčí hasičů Lucie Balážová. V obcích pomáhá i řada dobrovolníků, v úterý zde působilo i 19 týmů humanitárních organizací včetně posttraumatického týmu hasičů.

Psovodi a policejní potápěči taky dál pokračují v pátrání po pohřešované čtyřiasedmdesátileté ženě z Oskavy na Šumpersku. Seniorka se pohřešuje v souvislosti s povodněmi třetí den, podle policie se pod ní utrhl břeh rozvodněného potoka.