‚Uplaval nám kus hřiště.' Oprava zaplaveného sportoviště v České Vsi bude stát desítky milionů

Okresní fotbalové soutěže na Jesenicku jsou do odvolání přerušené. Řada klubů hlásí značné škody. V České Vsi mají v celém areálu dosáhnout až dvaceti milionů korun. V Písečné na Frýdecko-Místecku část hřiště úplně přestala existovat. V těžkých podmínkách teď lidé na severu Olomouckého kraje nemají na fotbal navíc ani pomyšlení. Písečná/Česká Ves 16:46 24. září 2024

„Všichni máme fotbal samozřejmě rádi, ale jsou situace, kdy musíme držet solidaritu s lidmi, které to nejvíce postihlo,“ říká předseda Okresního fotbalového svazu Jeseník Milan Rác.

„Hřiště jsou poničená, ale není to jen o tom. Na okresní úrovni jsou neprofesionální hráči a spousta uklízí škody a pomáhá rodině. Nicméně chápu, že vše podstatné budeme muset projednat s Fotbalovou asociací,“ hlásí velké škody sekretář klubu SK Řetězárna Česká Ves Roman Michálek.

„Naše fotbalové hřiště je do poloviny zničené nánosy bahna. Uplaval nám i kus hřiště. Máme ale hlavně zničený areál. Je tam hřiště ze zavlažováním, u kterého bych mohl odhadovat finanční škodu tak na dva až tři miliony korun. Ve zbytku areálu máme obrovské asfaltové plochy nebo víceúčelové kurty a tam jsme odhadli škodu až dvacet milionů,“ dodal Michálek.

Apokalypsa 2024. Mikulovice, Písečná, Česká Ves. Jen malá část zdevastovaného území. Bude potřeba obrovská pomoc. Finanční, materiální a pro všechny lidi taky obrovská psychická podpora a zastání. Nesmí zůstat sami! Letecké záběry dnes v Událostech @CzechTV @CT24zive ! pic.twitter.com/33HF5uWB48 — Josef Kvasnička (@Kvasnicka_CT) September 16, 2024

Trénuje pouze mládež

Největší klub regionu FK Jeseník velké škody neutrpěl. Podle šéfa klubu Karla Zelinky ale teď trénují jenom děti.

„Jsou důležitější věci než fotbal, a to bydlení a rodina. Tento týden zkusíme vše rozjet, už trénuje naše mládež. Jak to bude s dospělým fotbalem, to se bude teprve řešit,“ popsal Zelinka.

„Jelikož pocházím z postižené lokality, tak když projíždím těmi místy a vidím tu zkázu domů a nemovitostí, tak děkujeme, že jsme vůbec zdraví. Je to tu špatné, lidé se z toho budou dlouho vzpamatovávat,“ předpokládá Karel Zelinka.

Písečná, fotbalové hřiště.



V obci se ze svých domů evakuovalo několik místních, řada dalších domovy opustit nechce. Tak jako v Mikulovicích hrozí nejen Bělá, ale i její přítoky. Voda přitéká z okolních kopců. pic.twitter.com/wgr9OpPsxC — Martin Laštůvka ČT (@MartinLastuvka) September 14, 2024