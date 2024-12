Povodněmi zasažení obyvatelé Heřmanovic získají pomoc vlády opožděně. Radnice o ni zatím nežádala

„Vyrvalo to sklepové dveře, voda byla ve výši asi 80 centimetrů. Tady je takhle čára všude. Nateklo to do pece, úplně všude to bylo. Hodilo to s vanou, ta byla plná bahna, poškrábaná a hozená na zemi,“ říká matka tří malých dětí Kristýna Motyčková, která provází útulnou roubenkou.

Uvítala by, kdyby její obecní úřad v Heřmanovicích postupoval ohledně vládní pomoci rychleji. „Myslím si, že je to pozdě, že by se mohlo zastupitelstvo sejít dříve. Takhle to probíhalo i v ostatních obcích, že třeba bylo nějaké mimořádné zastupitelstvo. Tady to tak není. Myslím si, že se to tady týká více lidí, že spoustu lidí mělo vytopené sklepy a další části domu a určitě by se jim to velmi hodilo,“ míní Motyčková.

Místostarosta Hynek Sekanina zvolený za hnutí STAN potvrdil, že obec zatím o peníze ze státního fondu nepožádala. Vůbec poprvé se tím bude zastupitelstvo zabývat teprve příští týden. „Je spousta jiné práce a nejdřív chceme seznam lidí, kteří o tu dotaci požádají, včetně specifikace škod,“ vysvětluje Sekanina.

„Celou dobu jsme měli tolik práce s odstraňováním povodní, byly akutnější věci, neexistovaly cesty. Nikdo ze zastupitelů, ani z vedení obce, kromě toho, co já dělám, nepřišel s žádným jiným návrhem. Děláte to, co lidé požadují,“ odpověděl Sekanina na dotaz, proč nesvolali mimořádné zastupitelstvo, aby bylo dříve.

V roubence v Heřmanovicích jsou zřetelné stopy po záplavách. Obec ještě nepožádala SFŽP o vládní pomoc (40 tisíc) pro zaplavené domácnosti a lidem to vadí. Podle místostarosty Hynka Sekaniny obec na to neměla čas, kvůli odstraňování škod a bude to řešit příští týden. @iROZHLAScz pic.twitter.com/FjCaaVLtiR — Andrea Brtníková(Čánová) (@AndreaBrtnikova) December 4, 2024

Sousední Vrbno pod Pradědem bylo také postiženo a už získalo vládní podporu (40 000 korun. „Podívejte se na Vrbno. Je tam úřad, má aparát, starostu a x úředníků. Tady je starosta, který dělá praktické věci, já jsem neuvolněný místostarosta a to znamená, že máte úplně jiné podmínky a ty je třeba zohlednit. Pracujete tak, jak můžete,“ vysvětluje Sekanina.

Prvních 40 lidí ze sousedního Vrbna pod Pradědem má peníze na svých účtech, potvrdil starosta Petr Kopinec z Hnutí ANO. „Samozřejmě, protože dobrá pomoc je rychlá pomoc, nechtěli jsme čekat. My budeme mít oficiální zastupitelstvo až teď příští týden ve středu a my jsme chtěli samozřejmě, aby lidé peníze měli co nejdřív,“ říká Kopinec.

Podle mluvčí Státního fondu životního prostředí Stanislavy Bejerové dostávají radnice peníze zálohově. „Obec kvůli podání žádosti nemusí oslovovat občany přímo, může provést vlastní místní šetření nebo může využít například údaje od Integrovaného záchranného sboru o poškozených domácnostech a s přehledem zasažených domácností následně podá žádost o příspěvek s paušální sazbou 40 tisíc korun na jednu domácnost,“ říká Bejerová. Státní fond posílá obcím peníze pro občany do několika dní.