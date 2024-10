Povolební jednání ve středních Čechách se podle Starostů posunula o krok zpátky

Povolební jednání ve středních Čechách se podle zástupců STAN posunula o krok zpátky. Spolu podle volební jedničky Starostů a dosavadní hejtmanky Petry Peckové přišlo na čtvrteční schůzku s požadavkem nad rámec nabídky STAN, konkrétní před novináři být nechtěla. Pro Starosty je požadavek neakceptovatelný. Praha 13:35 3. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Pecková s kolegy | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zástupci Spolu naopak uvedli, že přišli s významným ústupkem, netrvají na funkci hejtmana. Tu by mohlo mít hnutí STAN. Starostové nevyloučili, že by koalice mohla vzniknout bez nich. Jednání podle obou pokračují, další schůzka bude v úterý.

V novém středočeském zastupitelstvu o 65 členech obsadilo vítězné ANO 25 křesel. Druhý STAN bude mít 20 mandátů a třetí Spolu 13 zastupitelů. Spolu je tedy schopné vytvořit většinovou koalici s oběma subjekty, nabídky má od ANO i STAN. Případná koalice Spolu se STAN je podle dřívějšího vyjádření lídra Spolu Jana Skopečka (ODS) preferovaná varianta.

Pecková zopakovala, že Starostové nabízejí Spolu většinu v krajské radě a chtějí si ponechat post hejtmana, což je podle ní velkorysá nabídka. Věřila, že se jednání posunou dál a budou se týkat jednotlivých gescí a programových priorit. To se ale podle ní ve čtvrtek nestalo.

„Řekla bych, že situace je taková trošku patová, ale já věřím, že příští týden v úterý se zase posuneme směrem ke společnému cíli,“ uvedla Pecková. Dosavadní krajský radní za STAN Petr Borecký byl ještě o něco skeptičtější. „Nevylučuji, že ta jednání dopadnou tak, že ta nová krajská koalice, která bude vládnout Středočeskému kraji, bude bez účasti Starostů, protože ty požadavky, které byly dnes vzneseny, jsou v neakceptovatelné rovině,“ prohlásil Borecký.

Josef Pátek (ODS) z vyjednávacího týmu Spolu výhrady STAN odmítl. „To, že je někdo připraven jít do opozice, platí samozřejmě pro nás také,“ upozornil s poukazem na to, že každá strana zvolená do zastupitelstva musí počítat jak s rolí koalice, tak opozice. Podle něj návrh Spolu odpovídá výsledku voleb. Ani on ale nebyl konkrétní. Uvedl pouze, že Spolu je připraveno vzdát se pozice hejtmana ve prospěch Starostů. Na dotaz novinářů, zda bude Spolu do úterní schůzky jednat s vítězným hnutím ANO, odpověděl, že nebude. „V tuto chvíli jednáme se STAN,“ zdůraznil.

Pátek míní, že se žádné „jablko sváru“ při čtvrtečním jednání se Spolu neobjevilo. Podle něj je naprosto normální, že obě strany mohou mít na některé věci různé názory. „Od toho ta jednání jsou,“ podotkl. Na rozdíl od Peckové uvedl, že účastníci hovořili o programových věcech a také o tom, jak by měl fungovat krajský úřad a jaké by mělo být složení krajské koalice. Zástupci Spolu jsou podle něj připraveni se Starosty dál jednat. „Snaha domluvit se na naší straně bezpochyby je,“ dodal.