Češi jsou rukojmími jednoho muže. Nejsou tu jen dvě varianty vlády, tvrdí Bělobrádek

Předseda lidovců Pavel Bělobrádek navrhl vznik menšinové vlády ODS, Pirátů, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Měla by 85 hlasů, což je víc mandátů, než má hnutí ANO. Ve středu se zástupci pěti stran sešli ve sněmovně. Jak reálná je možnost vzniku vlády šesti stran s podporou hnutí ANO, kterou Bělobrádek navrhl? Praha 17:15 12. dubna 2018

Pavel Belobrádek, předseda KDU-ČSL | Zdroj: Český rozhlas

„Spíše jsem to zmínil jako jednu z možností. KDU-ČSL jasně odmítá to, že jsou pouze dvě varianty – vláda s předsedou hnutí ANO v čele, nebo předčasné volby,” vysvětluje Pavel Bělobrádek.

„Doplnil jsem celou řadu dalších možností, ať už to je vláda bez trestně obviněných, bez předsedů stran, vláda úřednická nebo menšinová s tolerancí části hnutí ANO. Lidé v celé republice jsou rukojmími jednoho člověka, který má problém, který nikdo z nás nezpůsobil. Je ochoten raději vyjednávat s KSČM a SPD,” říká předseda lidovců.

Všechno má svou dynamiku

„Varianta vlády ODS, Pirátů, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN zatím reálná není, není na pořadu dne. Je ale možná. Zmínil jsem to jako jednu z možností, nikoliv jako věc, na které se začneme domlouvat. To, že to možná někdo pochopil jinak, chápu,” přiznává Bělobrádek.

„Je potřeba si uvědomit, že všechno má svoji dynamiku. Máme tu půl roku po volbách, není tu vláda s důvěrou. Před několika dny to vypadalo, že je téměř hotovo, že vznikne vláda s ČSSD za podpory KSČM. Teď je situace úplně jiná, ale třeba to za pár dní bude zase jiné a dojde i na tuto variantu, to nikdo nevíme. Důležité je, že KDU-ČSL odmítá rétoriku hnutí ANO a často i komunistů, že jsou tu jen dvě možnosti. Tak to není,” myslí si bývalý místopředseda vlády.

Jak zajistit věrnost ANO?

KDU-ČSL se podle dřívějších vyjádření jednáním s hnutím ANO nebrání, vláda by ale musela být bez účasti trestně stíhané osoby a extremistů. „Musí být jasná deklarace, bude podepsáno, že nebude fungovat paralelní hlasovací mašina. Za těchto podmínek má smysl mluvit o případném vládním angažmá,” vyjádřil se dříve Belobrádek.

„Koaliční smlouva může obsahovat nějakou konkrétní pasáž, ve které bude, že v některých nebo všech případech nebudou koaliční partneři přehlasovávat návrhy s paralelní většinou. Zažili jsme to, hnutí ANO porušovalo koaliční smlouvu v minulém období, je to i otázka důvěry,” upozorňuje.

Jak by ale „věrnosti” hnutí ANO chtěl Bělobrádek dosáhnout? „Můžeme se na tom dohodnout a podepsat to v rámci koaliční smlouvy. Když ji poruší, je to samozřejmě důvod k tomu, aby byla vyslovena nedůvěra a rozpadla se koalice,” odpovídá předseda KDU-ČSL.