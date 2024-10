Povolební vyjednávání ve Středočeském kraji se mezi STAN a Spolu blíží dohodě, potvrdila Pecková

Zástupci STAN a Spolu se během jednání o koalici ve středních Čechách přiblížili vzájemné dohodě, další schůzka bude ve čtvrtek, řekla novinářům volební jednička Starostů a dosavadní hejtmanka Petra Pecková. Podle lídra Spolu Jana Skopečka (ODS) se jednání výrazně posunula a podařilo se vyřešit řadu dříve konfliktních bodů. Praha 14:24 8. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Pecková | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Starostové podle Peckové nabídli Spolu čtyři předsedy výborů místo dosavadních tří, sami si chtějí ponechat dva. Post kontrolního výboru by měla mít opozice. Nadále platí i nabídka na většinu křesel v krajské radě pro Spolu, přičemž Starostové by měli hejtmana.

„I nadále nabízíme většinu v radě pro koalici Spolu a ještě jsme byli ochotni udělat jeden z ústupků ve výborech a komisích, to znamená zvýšit poměrné zastoupení, které bylo tři-tři, a ještě víc vyjít vstříc koalici Spolu,“ uvedla Pecková. Skopeček dodal, že novou nabídku učinila i koalice Spolu, konkrétní být ale nechtěl.

V jedenáctičlenné radě by tak podle Peckové mělo STAN připadnout pět křesel včetně hejtmana a Spolu šest. Starostové by si rádi zachovali dosavadní resorty a jeden nový přibrali. V končící krajské vládě mají kromě hejtmanky radního veřejnou dopravu, náměstka pro finance a radního pro vzdělávání.

Skopeček jako radní?

Skopeček uvedl, že funkce hejtmana by neměla být překážkou při jednáních se STAN. „Pozice hejtmana není nic z toho, o co bych při těchto jednáních usiloval, není tomu už řadu dní,“ prohlásil.

Na dotaz, zda bude usilovat o funkci radního, uvedl, že by to muselo „dávat smysl z hlediska obsahu“. „Nejde mi o to, abych se posadil do rady za resort, ke kterému nemám blízko nebo kterému nerozumím,“ podotkl Skopeček, který je ekonomickým expertem a v minulosti byl krajským radním pro školství.

Zopakoval také, že jediným partnerem, s nímž Spolu jedná, jsou Starostové. „Nevedeme žádná jiná jednání s žádným jiným politickým partnerem,“ ujistil.

Podle Peckové se obě strany přiblížily vzájemné dohodě, jednání označila za konstruktivní.

„Domluvili jsme se na základních parametrech a věřím, že při dalším setkání se už posuneme významně dál,“ řekla. Ve čtvrtek by se podle ní měly probírat konkrétní věci týkající se jednotlivých gescí.

Post ředitele krajského úřadu

Středočeské zastupitelstvo má 65 členů, z toho vítězné ANO obsadilo 25 křesel. Druhý STAN bude mít 20 mandátů a třetí Spolu 13 zastupitelů. Skopeček už dříve řekl, že koalice Spolu se STAN je preferovaná varianta.

Obě uskupení jednala naposledy minulý týden ve čtvrtek. Podle Peckové Spolu na schůzku přišlo s požadavkem nad rámec nabídky STAN. Požadavek Starostové označili za neakceptovatelný.

Na dotaz novinářů, zda byl sporným bodem post ředitele krajského úřadu, Pecková uvedla, že úřad by měl být absolutně apolitická servisní organizace poskytující služby politikům a úředníkům. „To je asi tolik, co bych k tomu mohla říci, a nechci to dále specifikovat,“ dodala.

Podotkla také, že ředitel byl vybrán na základě otevřeného výběrového řízení a platí zákoník práce a zákon o úřednících. „Myslím si, že se nesluší komentovat nějaké požadavky a třeba i konfliktní body, které se navíc podařilo vyřešit kompromisní cestou,“ řekl ve stejné souvislosti Skopeček.