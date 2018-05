Babiš s Hamáčkem dokončili koaliční smlouvu. Jednání o vládě budou do pátku u konce, očekává šéf ANO

Premiér v demisi z hnutí ANO Andrej Babiš a předseda sociální demokracie Jan Hamáček v pondělí dospěli k textu koaliční smlouvy. Hamáček uvedl, že byly vyřešeny všechny pojistky navrhované ČSSD. Jednou z pojistek bylo například ustanovení, podle kterého by po demisi všech ministrů za sociální demokracii musel skončit i premiér. S přesným zněním návrhu dohody chce seznámit nejprve v pátek vedení ČSSD. Praha 16:44 7. 5. 2018 (Aktualizováno: 17:20 7. 5. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér v demisi a šéf ANO Andrej Babiš a šéf ČSSD Jan Hamáček | Foto: Reuters, Michaela Danelová/Český rozhlas | Zdroj: iROZHLAS.cz

Babiš očekává, že vládní vyjednávání s ČSSD budou hotová do pátku. Řekl to novinářům po pondělní schůzce. Poslanci ANO, kteří se sejdou v pátek podobně jako předsednictvo ČSSD, budou s dohodou spokojeni, míní Babiš. Na dotaz nevyloučil změny mezi ministry za ANO oproti současnému menšinovému kabinetu, jehož členy jmenovalo výhradně jeho hnutí. V případné koalici s ČSSD by měli sociální demokraté obsadit pět křesel.

„S panem Babišem jsme řešili hlavně otázky koaliční smlouvy, dospěli jsme k textu, který je pro ČSSD akceptovatelný a řeší všechny věci, které bylo třeba vyřešit. S návrhem seznámím vedení sociální demokracie,“ uvedl Hamáček. Přesná ustanovení nechtěl prozradit. „Chci, aby to nejdřív slyšeli kolegové z vedení ČSSD,“ uvedl.

Na dotaz, zda dohoda obsahuje požadavek, aby premiér odstoupil v případě demise všech ministrů ČSSD, Hamáček odpověděl, že ano. Vyřešena je podle něj i podmínka sociálních demokratů, aby v případě odsouzení skončil člen vlády.

„Z mého pohledu ano, počkejte si na konkrétní text,“ uvedl Hamáček. Zmíněno je podle něj v textu i fungování Sněmovny, i když dohoda neobsahuje konkrétní jména. ČSSD chtěla odvolat některé poslance SPD z funkcí v dolní komoře či jejích výborech.

Filipův toleranční návrh

Předseda KSČM Vojtěch Filip (KSČM) v pondělí předloží šéfům ANO Andreji Babišovi a ČSSD Janu Hamáčkovi návrh smlouvy o toleranci případné menšinové vlády hnutí ANO a sociální demokracie ze strany KSČM. Řekl to novinářům před schůzkou s Babišem a Hamáčkem ve Sněmovně.

Filip také odmítl požadavky ČSSD, které tato strana prosazuje do koaliční smlouvy s ANO. Podle předsedy KSČM jsou spíše komplikací než ochranou.

„Jde o menšinovou vládu a požadavek v tomto ohledu nemá místo ve smlouvě,“ uvedl Filip ohledně snahy ČSSD zakotvit do koaliční smlouvy pasáž o tom, že v případě rezignace všech ministrů za sociální demokracii by musel podat demisi i premiér. Nesmysl je podle předsedy KSČM také požadavek na odvolání některých zástupců SPD Tomia Okamury ze sněmovních funkcí. „Nejde o ustavení orgánů Sněmovny, nemá to žádný vliv na vznik vlády,“ řekl Filip.

Předpokládá, že dohodu o toleranci by KSČM v každém případě uzavřela s hnutím ANO. Filip nechtěl prozradit, co návrh obsahuje. „Je určen kolektivním orgánům hnutí ANO a sociální demokracie," dodal.

Od Hamáčka chce Filip slyšet, jak je ČSSD připravena na vnitrostranické referendum o koalici s ANO a jaký předpokládá výsledek. Soudí, že jednání o vládním uspořádání nejsou ani v polovině. „Máme teprve podruhé třístranné jednání,“ připomněl Filip.