Požádali jsme o prodloužení časové řady. Já si od toho neslibuji nic, říká senátor Jirsa k bitcoinové kauze
K čemu dospěl senátní bezpečnostní výbor ohledně bitcoinové kauzy? „15. srpna kauza nabyla nových rozměrů. Byla to spíše debata o tom, co nám paní doktorka Bradáčová může říct, osvětlila nám a postavila se za rozhodnutí soudu a státních zástupců, kteří rozhodovali o vydání počítače a dalších věcí. Z jejího pohledu je to v pořádku,“ říká Tomáš Jirsa (ODS), senátor a starosta Hluboké nad Vltavou a předseda oblastního sdružení ODS v Českých Budějovicích.
Senátní výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož jste místopředsedou, se dnes (v úterý – pozn. red.) opakovaně zabýval tzv. bitcoinovou kauzou. Proč?
Protože organizační výbor před třemi měsíci, když ten bizarní příběh začal, pověřil náš výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost – týká se to vnitřní bezpečnosti –, abychom se tou kauzou zabývali.
Už před asi třemi nedělemi jsme se dohodli, že si pozveme paní vrchní státní zástupkyni, paní doktorku Lenku Bradáčovou.
Mezitím ten příběh nabral další obrátky tím, že 15. srpna byl zatčen pan Jiřikovský, tím pádem se z té debaty stala živá kauza, kterou vyšetřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu a ta na řadu věcí samozřejmě uvalila embargo, takže i paní doktorka Bradáčová – která musím říct, že byla výborná, je to chytrá dáma s velkým D – byla, jak jsem si to poznamenal, protože nejsem právník, omezeně zbavena mlčenlivosti pouze na ten dohled, který vykonává Nejvyšší státní zastupitelství.
Prodloužení časové řady
K čemu jste tedy tentokrát dospěli, co jste se dnes dozvěděli od Lenky Bradáčové?
Přijali jsme usnesení, že 15. srpna kauza nabyla nových rozměrů. Já bych k tomu dodal, že stát má dělbu moci na zákonodárnou – to jsme my –, výkonnou a soudní a musíme respektovat nezávislost těch orgánů.
Takže to byla spíše debata o tom, co nám paní doktorka Bradáčová může říct, osvětlila nám a postavila se za rozhodnutí soudu a státních zástupců, kteří rozhodovali o vydání toho počítače a dalších věcí. Prostudovala to a z jejího pohledu je to v pořádku.
Požádali jsme paní ministryni spravedlnosti, tak, jak vytvořila časovou řadu toho, co předcházelo darování bitcoinů, jak si to ten úřad… a kdo si tu časovou osu přečetl. Vlastně to byla taková úředničina, jak si úředníci měnili emaily, co kdo udělá, začali prodávat bitcoiny. Tak jsme ji požádali, aby šla ještě do roku 2017, kdy celý ten příběh začal, a aby doplnila tu časovou řadu.
Co si od toho slibujete?
Já si od toho neslibuji nic. Dodal bych, že ten můj pohled, že to je bizarní kauza… dnes je 26. srpna, vyšetřuje to Národní centrála proti organizovanému zločinu a nezjistí-li nějaké nové zásadní kriminální skutečnosti, které tam byly, o kterých nevím já a paní doktorka Bradáčová, ale někteří senátoři z opozice na takové možné věci poukazují, ale je to jenom ve fázi úvah...
Tak já to považuji stále za neuvěřitelný, bizarní příběh, který někdy bude popsán třeba v nějakém románu, nebo filmu.
Poznamenala vyznění toho jednání nějak nepřítomnost pozvaného bývalého koordinátora pro objasňování bitcoinové aféry Davida Uhlíře, který se omluvil?
On se omluvil, já jsem ho nečetl, ale napsal nám prý hezký dopis, že je kdykoliv připraven přijít, ale tím, že ta časová osa byla zveřejněna – a včera v Mladé frontě, to musím Mladou frontu pochválit, byl udělaný takový výtah, který to ukazuje celé, jak to bylo –, já tam prostě nevidím žádné pochybení státu.
‚Splnil svoji roli‘
Já vám rozumím a už jsme to od vás slyšeli. Ale co přesně tedy chcete slyšet od Davida Uhlíře?
Ten příběh se vyvíjí. Podle mého názoru, když byla zveřejněna časová osa, tak osobně už pana Uhlíře v podstatě nepotřebuji.
Možná se ho budeme ptát na to, co mu bylo dodáno za podklady, protože kolegyně Vildumetzová si stěžuje, že nedostala ještě některé soudní rozhodnutí, které právě proto, že kauza už je znovu vyšetřovaná, z nějakého důvodu nemůžeme dostat.
Ale podle mě pan Uhlíř splnil svoji roli, časová řada je zveřejněna, takže já už nevidím, co bych se ho dále ptal.
Jen připomenu, že David Uhlíř se svojí role v případu vzdal. V prohlášení napsal, že ministerstvo nemělo miliardový bitcoinový dar přijímat. Co si myslíte vy?
Myslím, že byla chyba, že pan ministr Blažek, kterého si velmi vážím – byl to podle mě nejlepší ministr této vlády –, nedocenil to, co může následovat: Celá ta mediální kauza a využití toho příběhu opozicí.
Není normální, že někdo daruje miliardu státu, ale v té době bylo právně všechno čisté, ten člověk si odseděl trest, přišel, že dá miliardu státu.
Soudy nijak o té miliardě nemluvily, nevědělo se o ní. Já si vzpomínám na první vysvětlování ministra Blažka, který říkal, že jestli se ukáže, že jsou to špinavé peníze, tak stejně stát zabaví i ostatní miliardy a všechno to padne státu.
Takže dnes vidíme, že policisté zabavují bitcoiny, které dostalo ministerstvo spravedlnosti. Paní nejvyšší státní zástupkyně nám vysvětlila, že zabavené bitcoiny mohou propadnout, nebo je stát může zabrat, není-li pan Jiřikovský celým vlastníkem, anebo dokonce může nastat rozšířená konfiskace.
Stát má plno možností, jak všechny ty bitcoiny... Pokud se k nim policie dostala, to nevíme a myslíme si, že ano. Jsme všichni přesvědčeni, že je pan Jiřikovský nemohl vydělat legálně, tak prostě stejně propadnou státu.
Souhlasí Jirsa s tím, aby stát vrátil peníze kupcům bitcoinů? Poškozuje aféra ODS, potažmo koalici Spolu? A má podle něj pravdu poslanec Marek Benda (ODS), který tvrdí, že projednávání auditu bitcoinové kauzy měsíc před volbami by nepřinesl smysluplné výsledek? Poslechněte si celý rozhovor.