'Požadavky soudu na odsouzení Rittiga jsou nesplnitelné,' píše žalobce v odvolání ke kauze Oleo

Do útoku proti nepravomocnému osvobození lobbisty Ivo Rittiga a jeho právníků v kauze Oleo Chemical vyrazilo Vrchní státní zastupitelství v Praze. V odvolání, které získal Radiožurnál, rozhodnutí žalobce Adam Borgula kritizuje. Požadavky soudu jsou podle něj nesplnitelné. Kdyby se praní špinavých peněz posuzovalo tak, jako to udělal senát v kauze Oleo Chemical, nedala by se podle Borguly tato trestná činnost vůbec prokazovat. Praha 6:00 16. října 2017 Ivo Rittig, soud | Foto: Filip Jandourek

„Pokud soud nastavuje kritéria pro prokázání trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti tak, že předmětné platby realizované prostřednictvím společnosti Cokeville Assets s platbami Oleo Chemical dle soudu nesouvisí časově, ani pokud se jedná o jejich výši, pak je otázkou, zda by za těchto kritérií bylo možné trestnou činnost spočívající v zastírání původu finančních prostředků vůbec pojmově a i jen teoreticky prokázat,“ píše Borgula v odvolání k Vrchnímu soudu v Praze.

Praní špinavých peněz

Rittig v kauze petrolejářské firmy čelí obžalobě z praní špinavých peněz prostřednictvím firmy Cokeville Asset registrované na Britských Panenských ostrovech. Oficiálním majitelem byl spolupracovník Rittigových právníků Peter Kmeť.



Firma jeho prostřednictvím, alespoň podle detektivů, poskytovala poradenství Oleu Chemical, které mělo problémy při výrobě biopaliv. Když se firmě podařilo získat kontrakt na dodávku paliv do státní firmy Čepro, posílalo Cokevillu z každého litru domluvenou částku v dolarech. Celkem šlo podle obžaloby v přepočtu o zhruba 20 milionů korun.



Sám Rittig měl pak smlouvu s firmou Cokeville na poradenství mimo území ČR. A na základě ní inkasoval peníze na své účty. Podle policie tak šlo i o provize od Olea ze zakázky pro Čepro, což dokládala toky peněz mezi bankovními účty a také svědectvím bývalého účetního Jaroslava Kubisky, který měl účet Cokevillu na starosti.

Jenže podle soudkyně Městského soudu v Praze Kateřiny Radkovské kriminalisté svoji verzi nedostatečně důkazně podložili. Výplaty směrem od Cokeville k Rittigovi nesouhlasí časově ani co do jejich výše s tím, co posílala Cokevillu za údajné rady firma Oleo. Přestože soudkyně došla k závěru, že Kmeťovo poradenství bylo fiktivní a spolu s majiteli Olea je uznala vinnými, Rittiga a jeho právníky za praní špinavých peněz nepotrestala.

Přehlédla důkazy

Soud v kauze Oleo Chemical - zleva bývalý majitel firmy Michal Urbánek, šéf výroby firmy Radomír Kučera, jednatel Cokeville Assets Peter Kmeť a obžalovaný právník David Michal | Foto: Martin Svozílek

Žalobce Borgula ale v odvolání upozorňuje, že soud vůbec nevzal v potaz nové materiály, které v průběhu hlavního líčení přišly ze Švýcarska. Ty popsaly toky peněz na účtech v tamních bankách. Podle nich poslalo první platby Oleo Chemical do Cokevillu dne 9. dubna 2009 ve výši 63 655 dolarů, což je 1,27 milionu korun.



Dne 29. května 2009 pak odešla platba 57 289 dolarů, tedy 1,09 milionu korun. Z analýz podle Borguly vyplývá, že u těchto plateb došlo následně pouze ke směně dolarů na eura a „bez jiných pohybů na eurovém účtu" společnosti Cokeville Assets Inc. odešla dne 17. června suma 74 350 eur, tedy suma kolem 2 milionů korun, na účet Rittiga.



V době podání obžaloby měl Borgula k dispozici údaje z účetnictví vydané Jaroslavem Kubiskou a ty mluvily rovněž o 2 milionech korun. Tyto peníze tak podle žalobce zcela jasně pocházely z provizí od Olea a Rittig navíc podle něj neměl na tyto peníze žádný jiný „právní nárok“. „U těchto plateb je tedy bezesporu dána časová souvislost i souvislost, co do výší částek, kterou nalézací soud při hodnocení důkazů zcela opomněl,“ upozorňuje žalobce.



Šéf Olea Kmeť však popírá, že by Rittigovi posílal jakékoliv peníze z Olea. Vlivnému lobbistovi podle svých slov platil za to, že mu dohazoval bohaté Rusy z Monaka, kam se Rittig částečně přestěhoval. Kmeť s nimi prý uzavíral realitní obchody a právě za to Rittigovi platil, což lobbista u soudu potvrdil. Kmeť podle něj přinášel zajímavé obchody a on mu vytipovával klienty.

Rittig: Obžaloba lže

Jakékoliv praní špinavých peněz Rittig u soudu odmítl. „To, co je v obžalobě o mně napsáno, je absolutní lež. Odmítám, že bych organizoval trestnou činnost. Dělám obchod a poradenství,“ bránil se. Společnost Oleo Chemical podle svých slov vůbec nezná, nikdy tam nebyl.

Firma Oleo Chemical spojená s Ivo Rittigem | Foto: ČTK

Obžaloba nicméně popisuje, že peníze z Olea lobbista pak použil na koupi několika apartmánů v Dubaji za necelých 5 milionů korun. Tím se údajně „osobně obohatil“. To ale Rittig u soudu také popřel. V České republice si prý v minulých letech vydělal 500 až 700 milionů korun a mohl si takových bytů pořídit třeba deset. „Koupil jsem si je na své jméno, nic jsem neskrýval,“ upozornil. Tuto část obžaloby soud vrátil státnímu zástupci a policii k došetření.



Zatímco Rittiga a právníky z kanceláře MSB Legal Davida Michala a Karolínu Babákovou soud letos v únoru nepravomocně osvobodil, Kmeť s bývalým spolumajitelem firmy Oleo Chemical Michalem Urbánkem dostali tři roky. Od potrestání druhého šéfa Olea Kamila Jirounka soudkyně naopak upustila.



S desetiměsíční podmínkou odešel další člen vedení Olea Radomír Kučera. Účetní Kubiska, jenž spravoval Rittigovy účty a na údajné tunelování petrochemické firmy upozornil, skončil nakonec bez trestu. S tresty odešli čtyři z deseti obžalovaných, případ se ovšem přesunul k Vrchnímu soudu v Praze, odvolal se státní zástupce Borgula i odsouzení.