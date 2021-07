Požár autovrakoviště v Mariánských Horách v Ostravě likviduje 21 jednotek hasičů. Lidé by neměli větrat

V ostravských Mariánských Horách hoří autovrakoviště. Podle twitteru moravskoslezských hasičů požár likviduje 21 jednotek. Hasiči na místě vyhlásili třetí stupeň poplachu. Podle mluvčího moravskoslezských hasičů Lukáše Poppa s hašením pomáhá i velkokapacitní cisterna. Kouř by se podle Poppa do centra města neměl dostat, protože stoupá nahoru. Lidé v okolí by ale raději neměli větrat.

