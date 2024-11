‚Všichni tady chcípnete.‘ Za zapálení baru v Liberci uložil soud muži 18 let vězení

Za zapálení baru v Liberci s 15 zraněnými uložil ve středu liberecký krajský soud čtyřiatřicetiletému Kamilu Petrovi 18 let vězení. Motivem jeho činu byla snaha získat zpět 500 korun, když ho jeden z hostů baru Black Panther podvedl, protože mu místo pervitinu prodal bílý prášek. Rozsudek není pravomocný. Obžalovaný se odvolal a státní zástupkyně si ponechala lhůtu na rozmyšlenou. Aktualizováno Liberec 9:54 20. 11. 2024 (Aktualizováno: 12:43 20. 11. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obžalovaný z úmyslného zapálení baru v Liberci, při němž letos v lednu utrpělo zranění 15 lidí | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

Obžalovaný se doznal jen částečně. Před soudem sice přiznal, že do baru přinesl kanystr s benzinem, ale popírá úmysl založit požár. Soud mu to ale neuvěřil.

„Několik svědků potvrdilo, že ho vidělo, jak vzal zapalovač a zapálil papír nebo ubrousek, který z toho (kanystru) trčel. A samozřejmě ten benzin sám o sobě by asi těžko začal hořet. A proč by házel benzin nezapálený? To postrádá naprosto smysl, když si ho šel ještě koupit za poslední peníze,“ řekl soudce Richard Skýba.

Za pokus o vraždu a obecné ohrožení mu hrozil až výjimečný trest. Osmnáctileté vězení žádala státní zástupkyně, obhájce navrhoval trest při spodní hranici sazby, což je 15 let.

Podle rozhodnutí soudu by měl navíc Petr uhradit zdravotním pojišťovnám za léčení zraněných zhruba 1,5 milionu korun a pojišťovně Kooperativa bezmála 450 tisíc korun za zničený interiér baru. Dva poškozené, kteří požadovali 800 tisíc korun, soud s jejich nároky odkázal na občanskoprávní řízení.

15 zraněných

Noční požár v baru Black Panther nedaleko vlakového nádraží založil Petr letos 29. ledna před 22.00. Podle obžaloby si přinesl plastový kanystr, zapálil jej a hodil mezi hosty se slovy: „Všichni tady chcípnete“.

Do nemocnic záchranáři převezli 15 zraněných, stav sedmi označili za vážný, u jednoho byla nutná resuscitace. Podle soudce nikdo nezemřel jen díky tomu, že se dokázali všichni dostat z hořícího baru ven a díky včasnému zásahu záchranářů a zdravotníků. To, že nikdo nezemřel, mělo vliv i na výši uloženého trestu.

„Pak by se ten trest pohyboval úplně někde jinde, asi by byl výjimečný,“ uvedl soudce. Zranění se nadýchali škodlivin a utrpěli popáleniny prvního či druhého stupně.

Toho, co se stalo, Petr u soudu litoval. Odmítal ale, že by vykřikoval nějaké výhrůžky a kanystr zapálil. Hájil se tím, že jej zahodil, když se lekl hosta, který proti němu vykročil.

„Nevěděl jsem, co se bude dít, zda dostanu ránu. Zakryl jsem si obličej a za chvíli mě tlaková vlna hodila na dveře. Já je otevřel a utekl pryč,“ řekl v úterý u soudu. Podle hostů z baru ale obžalovaný kanystr hodil až poté, co jej zapálil.

Pro rozhodnutí soudu ale nebylo podstatné, zda něco říkal. „Pokud někdo přijde s hořlavinou v takovém množství, ještě ji pak zapálí, tak nemusí říkat, co bude dělat. Ale když ji tam hodí, tak musí počítat s tím, že ty lidi může poranit nebo i zabít,“ dodal Skýba.

8 litrů benzinu

Bar Black Panther v ulici 1. máje neměl ve svém okolí dobrou pověst, chodili do něj i narkomani či bezdomovci. Obžalovaný nepatřil mezi jeho pravidelné návštěvníky, chtěl si tam ale pervitin koupit.

Když zjistil, že za 500 korun dostal jen nějaký prášek, vrátil se do baru a s dealerem se popral. Rvačku prohrál, ale když pervitin poté koupil jinde, rozhodl se do baru znovu vrátit a peníze od dealera získat.

„Když jsem přišel zpátky k Pantheru a stál před dveřmi, všiml jsem si kanystru. A napadlo mě, že když do něj natankuji benzin, vejdu s ním dovnitř, vytvořím psychický nátlak, tak mi vrátí peníze zpátky a odejdu pryč,“ uvedl před soudem obžalovaný.

Na nedaleké čerpací stanici nalil do kanystru osm litrů benzinu a podle kamerového záznamu zřejmě do víka kanystru nastrkal i papírové ubrousky. I přes tuto přípravu obžalovaný u soudu tvrdil, že chtěl kanystr naplněný benzinem použít jen jako hrozbu.

