Za co padlo doživotí v Bohumíně? ‚Před smrtí trpěli intenzivní bolestí,‘ stojí v rozsudku

Zapíše se do historie jako jeden z nejtragičtějších českých požárů. 8. srpna 2020 zemřelo v Bohumíně 11 lidí. Lukáš Konopka, který byt úmyslně zapálil, si na konci listopadu vyslechl svůj trest. Doživotí. Server iROZHLAS.cz nyní s pomocí písemného rozsudku, který získal, podrobně popisuje, k čemu onu nešťastnou sobotu v Bohumíně došlo. Bohumín 5:00 18. prosince 2021

Je sobota 8. srpna 2020 pár minut před třičtvrtě na šest odpoledne. Padesátník Lukáš Konopka vstupuje do panelového domu v Bohumíně, výtahem vyjíždí do 11. poschodí. Vystupuje na společnou chodbu a následně lije benzín z plastové nádoby pod dveře jednoho z bytů, kde žije jeho syn Lukáš s přítelkyní Lenkou a také jeho manželka Silvie. Pak škrtá zapalovačem a benzín podpaluje.

To, co následuje, zná už asi každý. Během požáru tragicky zahyne 11 lidí. O rok a téměř tři měsíce později si Konopka u soudu vyslechne rozsudek: doživotní trest vězení. Není to pro něj ale překvapení, se státním zástupcem se na trestu dohodl. Chtěl se vyhnout hlavnímu líčení.

Rozsudek, který podrobně popisuje, co se to sobotní odpoledne přesně událo, získal server iROZHLAS.cz s pomocí informačního zákona.

Plynová pistole

Žhářskému útoku, kterého se Konopka dopustil v srpnu, předchází jiný incident. Dochází k němu téměř na minutu přesně o šest týdnů dříve. „Dne 27. 6. 2020 v době kolem 17:30 hodin, v Bohumíně, okres Karviná, po předchozím požití alkoholických nápojů (…) a před zraky přesně nezjištěného počtu návštěvníků pláže, ozbrojen plynovou pistolí přistoupil k dřevěným lavicím,“ popisuje začátek celé události rozsudek.

Na těch sedí jeho syn Lukáš s přítelkyní Lenkou - ta na klíně drží malé dítě - spolu s kamarádem Jakubem A. Konopka přichází ke skupině a na svého syna namíří plynovou zbraň. Vyhrožuje mu, že ho zabije. Syn Lukáš se bojí o vlastní život, a proto s kamarádem Jakubem z místa odbíhá o kus dál.

„Na což zareagoval (Konopka, pozn. red.) tak, že plynovou pistolí začal mířit na hlavu Lence V., která na místě zůstala a držela v náručí nezl. K. P., a volal na Lukáše K., aby k němu přišel, jinak že Lenku V. usmrtí,“ pokračuje popis.

Lenka využívá chvilkové Konopkovy nepozornosti a z místa i s dítětem v náručí utíká. Následují další výhrůžky smrtí, nakonec ale muž z bohumínské pláže odchází. „Při odchodu naznačoval rukou směrem k Lukáši K., že mu podřeže krk,“ ukončuje popis události rozsudek.

Policisté celou událost vyšetřují, ve vazbě ale výtržník neskončí proto, že se jedná jen o plynovou pistoli. Po této události ho podle pozdějších informací MF Dnes opouští manželka Silvie a stěhuje se k synovi Lukášovi, jeho přítelkyni Lence V. a vnukovi. Nikoho tehdy nejspíš nenapadá, co bude následovat o několik týdnů později.

Osm litrů benzínu

Před půl šestou odpoledne dne 8. 8. 2020, tedy v den žhářského útoku, nastupuje Konopka do auta a odjíždí ze svého domova. Není střízlivý, než sedl za volant požil podle rozsudku alkoholických nápojů. V krvi měl v té době podle pozdějších propočtů policie nejméně 1,86 promile.

Míří k čerpací stanici, kde „za účelem založení požáru zakoupil (…) celkem 8 litrů motorového benzínu, jenž natankoval do vlastní plastové nádoby“. Odtud se opět autem vydává k panelovému domu, kde bydlí jeho syn s přítelkyní a matkou. Cesta k benzince, nákup benzinu a následná cesta do bydliště syna mu podle rozsudku trvá zhruba patnáct minut.

Pak už následuje to, co bylo popsáno výše. Konopka vyjíždí v 17:43 do 11. poschodí výtahem, kde celý obsah plastového kanistru lije pod vchodové dveře bytu a hořlavinu zapaluje.

„Z místa utekl, přitom vše činil s vědomím, že v uvedeném bytě se v tom okamžiku nacházeli nejen jmenovaní uživatelé, ale díky probíhající oslavě narozenin Lenky V. také další osoby z řad příbuzných a známých Lukáše K. a Lenky V., včetně dětí mladších patnácti let a jedné těhotné ženy,“ stojí v rozsudku.

Deset minut

Ve chvíli, kdy Konopka zapaluje dveře bytu, uvnitř probíhá oslava 30. narozenin Lenky V. Účastní se jí celkem patnáct lidí, včetně třech dětí. Ti všichni zůstávají v bytě uvězněny, protože jediná úniková cesta - vchodové dveře - jsou zachváceny plameny. V bytě propuká peklo.

„Byl vedený dlouhodobou nenávistí k synovi a záští k manželce. “ Michal Król (státní zástupce)

„Došlo k okamžitému vznícení par veškerého vylitého benzínu a k rychlému rozvoji požáru a rozšíření životu nebezpečných zplodin hoření ve vnitřních prostorách bytu,“ popisuje začátek tragického požáru rozsudek.

O čtyři minuty později, přesně v 17:47, přijímá podle informací od mluvčího hasičů Lukáše Poppa operační středisko první tísňové volání, které ohlašuje požár. Během následujících tří minut pak zavolá dalších 10 lidí. Stanice Bohumín přijíždí na místo události jako první v čase 17:54 a hasiči ihned zahajují hasební zásah.

Jenže v době, kdy hasiči začínají hasit, už je celý byt v plamenech. „Přibližně do 10 minut od vypuknutí požáru byly ohněm zasaženy všechny místnosti v daném bytě,“ stojí v rozsudku. Jeden z přeživších, který se nachází v okamžiku zapálení dveří v jejich blízkosti, později hovoří o mikrosekundách, během nichž benzín a výpary v předsíni začínají hořet.

Co přesně se během těch 10 minut dělo v bytě, se už asi nikdo nedozví. Je ale jasné, že bezprostředně během požáru působením ohně i toxických zplodin umírají tři dospělí, mezi nimi i Lenka V., partnerka syna útočícího Lukáše K. A také tři děti, včetně Konopkova vnuka. „Všichni uhořeli a bezprostředně před smrtí následkem popálenin trpěli intenzivně vnímanou bolestí na hranici snesitelnosti“. V plamenech umírá i domácí mazlíček, labradorský retrívr.

Pád

Šestice účastníků oslavy utíká do ložnice. Odtud ale není žádného úniku, pryč z bytu vede jen okno. Ve snaze uniknout před ohněm a zplodinami se proto všichni uchylují na vnější parapet oken. V tu chvíli jsou jedenáct pater nad zemí, tedy zhruba ve výšce 33 metrů.

„Únik těchto osob z vnitřních prostor bytu na vnější parapet oken byl bezprostředně vynucen založeným požárem, neboť pokud by tyto osoby setrvaly v bytě, zahynuly by v důsledku přímého působení ohně a zplodin hoření, přičemž záchrana těchto osob byla díky rychle se šířícímu požáru zcela vyloučena,“ stojí v rozsudku.

Parapet je ale vratký, je na něm málo místa a z útrob bytu sálá žár. Postupně padají na travnatou plochu před domem. To už z oken ložnice šlehají plameny, jak je později vidět na amatérských záběrech. Všichni jsou po pádu na místě okamžitě mrtví. Mezi nimi je i Konopkova manželka Silvie a jejich syn Lukáš. A taky sedmnáctiletá Nicola, která je v 8. měsíci těhotenství.

Všichni, kteří padají z okna a umírají na následky zranění jím způsobených, měli podle rozsudku popáleniny II. až III. stupně a tak v době, kdy se snaží udržet na okenním parapetu i během pádu, trpí „intenzivně vnímanou bolestí na hranici snesitelnosti”.

Útěk přes balkon

Čtyři další účastníci oslavy mají štěstí. Jsou zrovna v kuchyni, ze kterého vede cesta na balkón. „Díky tomu přelezli z tohoto balkónu na balkón sousedního bytu.” Mezi nimi byl třeba Jakub A., kamarád syna Lukáše, který byl už svědkem červnového incidentu s plynovou pistolí, a přítel těhotné Nicoly. „Stál jsem před vstupními dveřmi a to byly mikrosekundy, co začal téct benzin a vše začalo hořet,“ popsal právě on později pro Českou televizi.

I oni mají ale četné popáleniny. Jakub A. „jen“ popáleniny I. stupně na rukou, ostatní jsou na tom hůře - popáleniny I. až III. stupně na zádech, hlavě, popáleninový šok, nutnost umělé plicní ventilace. I oni podle rozsudku v danou chvíli trpí bolestí na samé hranici snesitelnosti. „U soudně lékařského hlediska utrpěná poranění představovala také mučivé útrapy,“ stojí v rozsudku u popisu zranění přeživší Žanety V.

Přiznání

Policisté podle rozsudku Konopku zadržují jen pár minut po jeho žhářském útoku, konkrétně v 17:49 ho zatýkají před domem. Muž, kterému se později v médiích přezdívá bohumínský žhář, se ke všemu přiznává.

Žhář z Bohumína se ke všemu bezprostředně přiznal a s doživotním trestem souhlasil | Zdroj: Policie ČR

Uvádí, že chtěl postrašit rodinu, se kterou měl spory. Neunesl i to, že se od něj odstěhovala manželka Silvie K. V bytě, který zapálil, v tu chvíli umírá jeho žena, syn i vnuk a dalších osm lidí.

„(…) jiného úmyslně usmrtil po předchozím uvážení, a uvedený čin spáchal na více osobách, na těhotné ženě, na dítěti mladším patnácti let a trýznivým způsobem,“ stojí v rozsudku. Za to, ale i za vyhrožování a řízení v opilosti, dostává úhrnný trest. Doživotí.

Prvních devět stran rozsudku obsahuje popis tragické události, na následujících zhruba dvaceti pak soud řeší finanční vypořádání se všemi, kterých se požár nějakým způsobem dotknul. Celkem poškození z řad přeživších, příbuzných obětí, obyvatel domu a například i města, kterému dům patří, vznesli nároky ve výši 104 milionů korun.

Soud uznal jen malou část z nich, a to 19 milionů korun. Se zbytkem se pak poškození mají obrátit na soud prostřednictvím občanskoprávní žaloby. Přiznané odškodné, jen malá náplast za prožité útrapy, je ale bráno spíše jako zadostiučinění. Že by se poškození přiznaných peněz někdy dočkali, je totiž málo pravděpodobné.